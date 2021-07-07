К массовым отменам бронирований и многомиллионным финансовым потерям владельцев гостиниц приведёт паводок в Сочи . Об этом РИА Новости рассказал управляющий партнёр Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич

По словам Ивашкевича, после ввода коронавирусных ограничений от бронирований могли отказаться до 50% туристов, теперь же эта цифра будет максимальной.

Повреждение инфраструктуры, непонятная ситуация с погодой и риски новых подтоплений — всё это подтолкнёт отдыхающих к изменению планов, — заявил он.

Назвать конкретные суммы финансовых потерь туроператоров и владельцев отелей Ивашкевич не решился, но заявил, что убытки будут исчисляться сотнями миллионов рублей. Однако при благоприятной погодной и эпидемиологической обстановке эти убытки будет возможно восполнить до конца года.

Также эксперт предположил, что в целом туристическая отрасль курортных районов России не пострадает, большая часть отдыхающих переориентируется на Крым, где после июньских проливных дождей инфраструктура почти полностью восстановлена. Ещё часть туристов может отправиться на горные курорты — этому может способствовать снижение суточной стоимости проживания в отелях Красной Поляны при активной динамике отмены бронирований в нижней части Сочи.

В ночь на понедельник, 5 июля, из-за сильных ливней на территории Сочи, поднялись уровни рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. Это привело к локальным подтоплениям ряда пансионатов и отелей.