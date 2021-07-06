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Эксперт: первые 11 детей вакцинированы от коронавируса в Москве

ТАСС
17 минут назад
Первые 11 детей получили первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции в детской городской клинической больнице им. З.А. Башляевой. Об этом во вторник сообщил главный врач больницы, главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук, профессор Исмаил Османов.
В Москве начали прививать от COVID детей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Сегодня привито у нас 11 человек. Следующим этапом идет другая группа детей. Таким образом, на базе [детской городской клинической] больницы [им. Башляевой] 50 человек будут привиты", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".
Общество,Новости Москвы,Исмаил Османов,
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