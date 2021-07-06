В Москве начали прививать от COVID детей

Первые 11 детей получили первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции в детской городской клинической больнице им. З.А. Башляевой. Об этом во вторник сообщил главный врач больницы, главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук, профессор Исмаил Османов.