Эпидемиологическая ситуация в некоторых регионах России требует принятия быстрых и жестких мер, однако закрытие границ между субъектами представляется излишним. Такое мнение высказал журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"В ряде регионов с учетом развития эпидемиологической ситуации, действительно, нужны достаточно оперативные и временами жесткие меры", - сказал Песков.

"В то же время такие меры, как закрытие границ, нельзя сказать, что это те меры, которые, наверное, поддерживали бы", - добавил он.

При этом представитель Кремля отметил, что у руководителей регионов есть целый ряд особых полномочий.

"В зависимости от развития ситуации они принимают самостоятельные решения", - сказал он.

Из-за роста числа заболевших COVID-19 власти российских регионов готовятся к закрытию границ. Уже на этой неделе могут запретить въезд в Курганскую область , сообщил источник URA.RU в руководстве данного субъекта РФ. Эксперты говорят, что это только начало: если ситуация не начнет улучшаться, аналогичные решения будут принимать власти других регионов, а всей стране стоит готовиться к новой всеобщей обязательной самоизоляции (локдаун).

Власти Курганской области уже в ближайшие дни планируют запретить въезд в регион, чтобы избежать дальнейшего распространения коронавируса. Эта тема обсуждалась на прошлой неделе, но тогда решили еще понаблюдать за ситуацией, рассказал источник URA.RU, близкий к региональному департаменту здравоохранению. На 5 июля в Зауралье выявлено 79 случаев (7 июня было 30 заболевших, 30 июня — 56) заражения.

Но главная проблема региона — в больницах уже не хватает врачей, продолжает инсайдер.

«Рост [заболеваемости] идет каждый день. Медики ковидных госпиталей мобилизованы в полном составе. Многие ушли в отпуска, но не успели отдохнуть даже неделю — их отозвали, так как работать некому. Часть врачей, отказавшаяся вакцинироваться, сама заболела. Некоторые в тяжелом состоянии — на ИВЛ. Плановую помощь оказывают только привитым, остальным — в экстренных случаях. Еще немного, и мы «захлебнемся»», — рассказал собеседник.

Курганская область весной прошлого года уже закрывала проезд по автодорогам (тогда было 39 заболевших), а авиакомпания UTair на месяц отменила все рейсы из столицы региона. URA.RU направило запросы в Utair, авиакомпанию «Победа» и департамент здравоохранения области. На момент публикации ответы не пришли.

Закрытие регионов наравне с локдауном — это самые крайние меры, которые рассматривают для снижения заболеваемости, сообщил URA.RU источник в руководстве одного из регионов. Решение принимается, исходя из темпов заражения и наличия мест в ковидных госпиталях. Глава Крыма Сергей Аксенов на заседании оперштаба заявил, что готов закрыть регион, если сохранится рост числа заболевших. По данным Роспотребнадзора, 1 июля в Крыму зарегистрирован 301 факт заражения, 5 июля — уже 337 случаев (рост на 12%). Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев запретил въезд в регион с 1 августа всем, кто не вакцинировался.

До сих пор такие запреты не носили массового характера. Одним из первопроходцев стал глава Бурятии Алексей Цыденов , объявивший республиканский локдаун с 28 июня (309 случаев) по 11 июля (на 5 июля — 331 случай). Эффект от принятых мер власти планируют оценить только в конце недели. Но, как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства Бурятии, продления локдауна не ожидается — Цыденов сразу заявил об этом.

«Скорее всего, массовые мероприятия будут под запретом. Но, например, передвижение между регионами не ограничивалось даже в период локдауна. Тем более после него этого не будет», — заверили в пресс-службе.

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский с 13 июня ввел обязательную самоизоляцию на 14 дней для приезжих из Москвы и Подмосковья, Ярославской и Костромской областей. Это не касается прошедших вакцинацию и имеющих антитела. Как сообщила URA.RU представитель областного Департамента здравоохранения Ирина Колесник , только за последние сутки коронавирус выявлен у пяти человек, приехавших из Москвы.

«Растут госпитализации. Это связано больше с тем, что население расслабилось: солнышко, жарко, маски не носят. Возможно, что у нас появились новые штаммы — больше 80% госпитализированных от 18 до 65 лет», — отметила она.

Чтобы не закрывать города, властям надо выполнить два условия: остановить рост заболеваемости и нарастить темпы вакцинации, сообщил URA.RU собеседник в руководстве одного из регионов. Как отметил на заседании координационного совета правительства по противодействию распространению коронавируса министр здравоохранения Михаил Мурашко , темпы вакцинации растут с 16 июня. В 20 регионах для отдельных категорий введена обязательная вакцинация.

Власти мотивировали жителей регионов разными способами: деньгами, лотереями, скидками, бесплатными билетами на развлечения, бонусами на поездки в транспорте, отгулами. Для тех, кто не вакцинировался, действуют ограничения. В регионах они разные: запрет на посещение судов, кафе и ресторанов, на заселение в гостиницы и санатории, отказ в плановой медпомощи и регистрации брака. Без сертификата о вакцинации в некоторых субъектах таксисты не могут принимать заказы.

По данным Роспотребнадзора, 5 июля в России выявлено 24 тысячи 353 случая заболевания. Это почти на 800 меньше, чем днем ранее. В интервью Первому каналу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «очередная вспышка пандемии в Москве и в России в целом диктует необходимость жестких мер».

По мнению директора Института политики и государственного права Виталия Иванова, «если определенный порог будет пройден, может быть введен очередной всероссийский локдаун». «Понятно, что до этого постараются не доводить, в том числе из-за [парламентских] выборов. Но ситуация может так повернуться, что альтернативы не останется», — сказал Иванов.

Впрочем, гендиректор АНО «Центр изучения проблем международных санкционных режимов» Марат Баширов не верит в федеральный локдаун.

«Это прерогатива только губернаторов. На федеральном уровне он введен не будет. Только губернаторы принимают решение по понятной методике, исходя из рекомендаций главного санитарного врача, из ситуации, которая складывается в регионе», — резюмировал он.

Более 60% россиян планируют поехать в отпуск в ближайшие три месяца. Из них почти 40% собираются перед отдыхом сделать прививку от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на совместной исследование "Райффайзенбанка" и финансового супермаркета "Сравни.ру".

"Почти 40% сделают прививку от COVID-19 перед отпуском, более 20% купят страховку и проверят уровень антител к коронавирусу", - говорится в результатах опроса.

Большинство опрошенных рассказали, что планируют путешествовать по России, а каждый четвертый намерен поехать на черноморские курорты. Почти каждый пятый респондент хочет отправиться за границу.

Почти все туристы позитивно или нейтрально относятся к зонам отдыха, свободным от COVID-19. Лишь четверть россиян откажется от их посещения, если для этого надо вакцинироваться или сдать ПЦР-тест.