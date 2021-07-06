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Потоп не страшен: Туристы не испугались непогоды в Сочи

Мария Иванова
1 час назад
В администрации Сочи рассказали, что сильные ливни не отпугнули туристов. Как сообщается на официальном сайте города, сочинские гостиницы загружены в среднем на 90 процентов.
Потоп не страшен: Туристы не испугались непогоды в Сочи
Фото: ТАССТАСС
«Сейчас в Сочи установилась солнечная погода, все силы и средства направлены на приведение курорта в порядок», - подчеркнули в администрации.
По словам чиновников, работы на пляжах днем 6 июля были завершены на 70 процентов. К вечеру все 128 пляжных территорий (кроме Кудепсты) будут открыты для прогулок. Купание по-прежнему запрещено из-за шторма.
В МЧС ранее предупредили, что циклон, спровоцировавший потопы в Сочи, 6 и 7 июля пройдет по всей территории Краснодарского края. Спасатели выпустили экстренное предупреждение.
После сильного ливня оказались подтоплены территории отеля в Хостинском районе Сочи и пансионата в Кудепсте.
Уровни местных рек резко выросли, местных жителей начали оповещать о подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов (река Кудепста вышла из берегов, последствия ликвидировали спасатели, пожарные расчеты откачивали воду, ил и грязь).
Сочинцев просили подготовить документы и необходимые вещи на случай эвакуации.
Общество,МЧС,Сочи,
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