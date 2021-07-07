23 962 новых случаев COVID выявили в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 962, до 5 682 634. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,42%.

Число летальных исходов возросло на 725 против 737 днем ранее. Всего от инфекции умер 140 041 пациент.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,46%, следует из данных штаба.

За сутки умерли 107 человек в Санкт-Петербурге, 31 в Иркутской области, 28 в Нижегородской области, 23 в Республике Бурятия, по 22 в Московской области и Краснодарском крае.

Выздоровевшие пациенты

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 20 067, это максимум с 12 февраля. Всего уже выздоровели 5 121 919 человек.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 90,1% от общего числа заразившихся.

За сутки выписаны по выздоровлению 2 945 пациентов в Санкт-Петербурге, 2 015 в Московской области, 355 в Воронежской области, 301 в Свердловской области, 297 в Нижегородской области.

Ситуация в Москве

Число случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 5 621 против 5 498 днем ранее. Всего в городе с начала пандемии выявили 1 405 451 заразившегося.

В относительном выражении прирост составил 0,4%.

За сутки в городе зарегистрировали 104 летальных исхода, всего, по данным штаба, умерли 23 219 человек.