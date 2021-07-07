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В России выявили 23 962 заразившихся коронавирусом за сутки

ТАСС
30 минут назад
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 962, до 5 682 634. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
23 962 новых случаев COVID выявили в России
Фото: ТАССТАСС
В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,42%.
В частности, за сутки был выявлен 2 531 случай заражения в Московской области, 1 906 - в Санкт-Петербурге, 477 - в Нижегородской области, 388 - в Воронежской области, 362 - в Красноярском крае. В настоящее время в России продолжают лечение 420 674 человека.
Число летальных исходов возросло на 725 против 737 днем ранее. Всего от инфекции умер 140 041 пациент.
Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,46%, следует из данных штаба.
За сутки умерли 107 человек в Санкт-Петербурге, 31 в Иркутской области, 28 в Нижегородской области, 23 в Республике Бурятия, по 22 в Московской области и Краснодарском крае.

Выздоровевшие пациенты

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 20 067, это максимум с 12 февраля. Всего уже выздоровели 5 121 919 человек.
Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 90,1% от общего числа заразившихся.
За сутки выписаны по выздоровлению 2 945 пациентов в Санкт-Петербурге, 2 015 в Московской области, 355 в Воронежской области, 301 в Свердловской области, 297 в Нижегородской области.

Ситуация в Москве

Число случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 5 621 против 5 498 днем ранее. Всего в городе с начала пандемии выявили 1 405 451 заразившегося.
В относительном выражении прирост составил 0,4%.
За сутки в городе зарегистрировали 104 летальных исхода, всего, по данным штаба, умерли 23 219 человек.
Были выписаны по выздоровлению 6 488 пациентов за сутки, за все время выздоровели 1 200 695. В настоящее время в столице продолжают лечение 181 537 человек.
Общество,Ситуация в мире,Нижегородская Область,Красноярский Край,Московская Область,Воронежская Область,Санкт-Петербург,Россия,
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