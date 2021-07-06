Миллионы будут ошарашены: Эксперт предупредил о зловещем плане «золотого миллиарда»

Историк и философ Андрей Фурсов считает, что мировая элита - верхушка «золотого миллиарда» - спровоцирует откат человечества к средневековью. Об этом сообщает DEITA.RU.

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По версии Фурсова, «мировая закулиса» заинтересована в том, чтобы прекратить стремительный технологический прогресс, результатом которого стали дешевые и доступные практически каждому технологии.

Любой смартфон сейчас можно подключить к интернету и получить доступ к обширной базе знаний, также интернет позволяет людям из разных стран связываться друг с другом. Фурсов отметил, что это грозит верхушке «золотого миллиарда» потерей «безраздельного контроля над человечеством». Люди благодаря современным технологиям узнают новое и перестают следовать «заранее заготовленным для них паттернам поведения», подчеркнул он.

По мнению историка, эта концепция может ошарашить множество людей по всему миру, которые не замечают, что ими пытаются управлять.

Экономист Валентин Катасонов ранее выступил с версией, что СССР распался в результате диверсии Запада, и в наши дни «золотой миллиард» попытается воплотить аналогичный сценарий с Россией.

Катасонов подчеркивал, что РФ обладает огромным запасом природных ресурсов, которых не хватает лидерам «золотого миллиарда» для развития. Также, по его мнению, Запад заинтересован в том, чтобы сделать как можно больше россиян потребителями своей продукции.

Экономист подчеркивал, что после исчезновения СССР у Запада появилось более 200 миллионов новых потенциальных клиентов - бывших советских граждан.

В другом прогнозе Катасонов заявил, что «золотой миллиард» готовится применить «смертельное экономическое оружие» против простых людей.