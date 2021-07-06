Тайны Меньшова: в фильме «Москва слезам не верит» обнаружился необычный персонаж

Например, в сцене, когда персонажи готовят шашлыки в осеннем парке, буквально на несколько секунд в кадре возникает человек в шляпе и плаще. Вроде бы, это просто один из товарищей Гоши, но в действительности этого приятеля сыграл сам Владимир Меньшов. И это одеяние мастер выбрал неслучайно: плащ и шляпа являются отсылкой к герою Владимира Высоцкого, следователю Глебу Жеглову
из сериала "Место встречи изменить нельзя". Так автор картины ненавязчиво отдал дань уважения великому артисту, который в 1980 году покинул этот мир.