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Тайны Меньшова: в фильме «Москва слезам не верит» обнаружился необычный персонаж

Елена Прошина
1 час назад
Невзирая на свою кажущуюся простоту, кинофильм Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" скрывает большое число намеков, аллюзий и тайн. И многие из них поклонники творчества режиссера уже не узнают: например, для чего мастер включил в сюжет странного для той эпохи персонажа.
Тайны Меньшова: в фильме «Москва слезам не верит» обнаружился необычный персонаж
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Едва выйдя в прокат в 1980 году, работа Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" обрела большой успех, причем осталась таковой навсегда. Вот уже свыше четырех десятков лет этот фильм любят миллионы, его смотрят по многу раз и каждый раз обнаруживают скрытые смыслы, некие "пасхалки", завуалированные отсылки от режиссера, пишет «Царьград».
Например, в сцене, когда персонажи готовят шашлыки в осеннем парке, буквально на несколько секунд в кадре возникает человек в шляпе и плаще. Вроде бы, это просто один из товарищей Гоши, но в действительности этого приятеля сыграл сам Владимир Меньшов. И это одеяние мастер выбрал неслучайно: плащ и шляпа являются отсылкой к герою Владимира Высоцкого, следователю Глебу Жеглову из сериала "Место встречи изменить нельзя". Так автор картины ненавязчиво отдал дань уважения великому артисту, который в 1980 году покинул этот мир.
Оскароносный режиссер Владимир Меньшов, который за свою карьеру создал настоящие киношедевры о жизни простых русских людей, умер 5 июля 2021 года от последствий коронавирусной инфекции.
Общество,Глеб Жеглов,Владимир Меньшов,Царьград ТВ,Москва,
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