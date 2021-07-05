Сбой на "Госуслугах": запись на вакцинацию недоступна

Уточняется, что при попытке записаться на вакцинацию в выбранной поликлинике пользователи получали уведомления о том, что «в выбранном регионе услуга „Запись на приём к врачу“ временно недоступна». В других же случаях выбрать медицинскую организацию удавалось, однако всплывало предупреждение, что медицинской должности для записи через портал тоже нет.