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«Госуслуги» закрыли запись на вакцинацию от COVID в Москве

News.ruиещё 2
1 час назад
Портал «Госуслуги» закрыл запись на вакцинацию от коронавируса в Москве и Подмосковье. В работе сервиса произошёл сбой, пишет Telegram-канал «Подъём».
Сбой на "Госуслугах": запись на вакцинацию недоступна
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru
Уточняется, что при попытке записаться на вакцинацию в выбранной поликлинике пользователи получали уведомления о том, что «в выбранном регионе услуга „Запись на приём к врачу“ временно недоступна». В других же случаях выбрать медицинскую организацию удавалось, однако всплывало предупреждение, что медицинской должности для записи через портал тоже нет.
В то же время в службе поддержки портала рекомендовали почитать о вакцинации на специальной информационной странице и повторить попытку записи позднее. Там отметили, что в последнее время число соответствующих запросов сильно увеличилось, из-за чего в работе портала могут происходить сбои.
Стоит заметить, что подобный сбой происходит уже не в первый раз. Ранее уже происходили подобные случаи. Тогда в Минцифры NEWS.ru объяснили сбой проведением работ по добавлению новых сервисов.
Общество,Московская Область,Москва,
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