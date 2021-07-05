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Агурбаш попросила помощи Путина: текст обращения

News.ru
20 минут назад
Певица Анжелика Агурбаш, выдачи которой требуют белорусские власти, решила попросить помощи президента РФ Владимира Путина. Текст обращения артистки публикует NEWS.ru.
Агурбаш обратилась к Путину за помощью
Фото:  Anatoly Lomokhov/Global Look Press Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Владимир Владимирович, нужно остановить ту степень террора и агрессии, которая сейчас происходит по отношению к белорусскому народу. Я не за себя, я за белорусский прошу вас помочь остановить это беззаконие. Сейчас Беларусь теряет лучших представителей нации. Они сидят в тюрьме, под следствием. Эта ситуация очень серьёзная, потому что Александр Григорьевич на сегодняшний день просто губит Беларусь и губит белорусов, — обратилась к Путину Агурбаш.
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Ранее певица в беседе с NEWS.ru ответила на требование Белоруссии выдать её Минску для правосудия — певицу намерены привлечь к уголовной ответственности. Артистка заявила, что никуда уезжать не планирует, так как абсолютно уверена в своей невиновности. Она считает, что две статьи, по которым против неё возбудили уголовное дело, «ничтожны» и не имеют к ней никакого отношения.
Также Агурбаш подтвердила, что выходила прошлым летом к посольству республики в Москве, когда в Белоруссии проходили митинги после победы Александра Лукашенко на выборах. Однако она не считает, что это можно назвать митингом — у здания посольства, по её словам, собирались неравнодушные белорусы, которые живут в Москве.
Я не делала ничего плохого. Я всего лишь высказывала своё мнение — это моё право, данное мне по закону. Это мои конституционные права. Я выражала своё отношение к происходящему. Поэтому обвинять меня в разжигании вражды и розни, это безумие абсолютное. Я человек мира. Я всегда выступала только за мир, любовь и справедливость, — добавила Агурбаш.
Ранее сама Агурбаш поделилась с подписчиками в Instagram новостью, что против неё на родине возбуждено уголовное дело по двум статьям. Одна касается разжигания вражды или розни и предполагает наказание до 12 лет лишения свободы. Во второй речь идёт о публичном оскорблении президента страны, что карается сроком заключения до трёх лет.
Общество,Анжелика Агурбаш,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Беларусь,
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