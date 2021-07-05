Агурбаш обратилась к Путину за помощью

Ранее певица в беседе с NEWS.ru ответила на требование Белоруссии выдать её Минску для правосудия — певицу намерены привлечь к уголовной ответственности. Артистка заявила, что никуда уезжать не планирует, так как абсолютно уверена в своей невиновности. Она считает, что две статьи, по которым против неё возбудили уголовное дело, «ничтожны» и не имеют к ней никакого отношения.