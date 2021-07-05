Владимир Меньшов обеспечил себе место в истории, его фильмы «Розыгрыш», « Москва слезами не верит», «Любовь и голуби» вошли в золотой фонд отечественного кино. Владимир Валентинович был жёстким, принципиальным и порой отчаянным не только на съёмочной площадке, но и в жизни. Пять самых смелых поступков Меньшова вспомнил NEWS.ru.

Снялся в шоу «Последний герой»

Меньшов, который, учитывая его статус классика, вполне мог забронзоветь, не сделал этого, поэтому в 2004 году взял и отправился на остров, согласившись стать ведущим шоу «Последний герой». Поехать на полтора месяца в Панаму , чтобы выступить в необычной роли, кинорежиссёру предложил лично гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст

Владимир Валентинович в Панаме работал, стойко перенося атаки москитов, которые досаждали ему больше всего, а его жена, актриса Вера Алентова , наслаждалась отдыхом. В их семейной жизни было всё, но до последнего дня они оставались вместе.

Не стал вручать приз за фильм «Сволочи»

В 2007 году Меньшов решился на шаг, который одни сочли демаршем, другие — поступком с большой буквы. Организаторы церемонии вручения кинонаград, организованной телекомпанией «MTV Россия», попросили кинорежиссёра поздравить со сцены победителя в одной из номинаций. Открыв конверт и узнав название фильма-триумфатора — «Сволочи», Меньшов брезгливо бросил конверт на пол.

Вручать приз за лучший фильм этому фильму, достаточно подлому и позорящему мою страну, я попросил бы Памелу Андерсон. Я, к сожалению, этого делать не буду. До свидания, — заявил режиссёр.

Напомним, фильм Александра Атанесяна «Сволочи» стал причиной громкого скандала. В нём рассказывалось о группе подростков, которые в 1943 году якобы совершили налёт на склад в Казахстане, убив сторожа и подоспевший патруль. Авторы картины поначалу утверждали, что сценарий основан на реальных событиях жизни писателя Владимира Кунина , однако тот позже признался, что сценарий «от первой до последней буквы был переписан режиссёром».

Отказался выдвигать Михалкова на «Оскар»

В 2011 году Меньшов, будучи председателем отборочной комиссии российского оскаровского комитета отказался поддержать выдвижение на американскую кинопремию фильма Никиты Михалкова «Утомлённые солнцем-2: Цитадель». Таким образом один оскаровский лауреат (Меньшов за «Москва слезами не верит») пошёл против другого (Михалков за «Утомлённых солнцем»).

Владимир Меньшов объяснил своё решение провалом фильма Михалкова в прокате, нелицеприятными отзывами критиков и личным предпочтением: режиссёр признался, что сам голосовал за «Елену» Андрея Звягинцева , поскольку считает эту картину более достойной для выдвижения на «Оскар».

Жертвовал деньги на Донбасс, хотел его объединения с Россией

В 2017 году писатель Захар Прилепин сообщил, что во время записи интервью с Владимиром Меньшовым для телепрограммы «Чай с Захаром» тот передал ему пакет, где находились один миллион рублей и ноутбук. Как рассказал воевавший ранее на стороне ополченцев Прилепин, таким образом Меньшов хотел оказать помощь Донбассу. Афишировать свой подарок режиссёр отказался.

В том же году в Владимир Меньшов, отвечая на вопрос «АиФ» о том, какими, по его мнению, должны были быть действия российской власти после присоединения Крыма, которое режиссёр поддерживал, сказал, что нужно было «брать Донбасс и Луганск».

Вероятно, надо было брать Донбасс. Тогда бы «Крым, Донбасс, Луганск» шли через запятую в претензиях к нам западного общества. <...> Но этот момент мы уже упустили, — говорил Меньшов.

За год до этого Служба безопасности Украины запретила российскому режиссёру въезд в страну на пять лет.

Признался в сомнениях в существовании Бога

Не каждый публичный человек прямо отвечает на вопрос об отношении к вере. Многие, понимая, что каждое их слово будут разбирать под микроскопом, начинают юлить. Меньшов честно признавался: он до конца так и не определился. В беседе с «РГ» режиссёр назвал свои отношения с Богом «запутанными».

Меньшов объяснил, что в детстве его не водили в церковь. Отец будущего киномэтра был коммунистом не на словах, а по убеждению. Да и свою мать Владимир Валентинович никогда не видел крестящейся.

Вот я недавно летел на частном самолете с двумя богатыми людьми... Мы взлетаем — они перекрестились. Посадка — перекрестились. На обратном пути — та же операция. Ничего, кроме улыбки, у меня эта их вера не вызывает. Как они себе представляют Бога, который занимается их конкретным самолётом? Правда, жена мне говорит: «Смотри, умрём и будем в разных отделениях: верующие — в одном, а неверующие — в другом... Никогда на том свете не встретимся», — сказал Меньшов.