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«Свободу узникам Кубы»: российские туристы потребовали разобраться с тестами на COVID-19

Алиса Селезнёва
1 час назад
Российские туристы, приехавшие отдыхать на Кубу, пожаловались на странные положительные тесты на коронавирус, из-за которых их поместили на карантин и угрожают перевести в «красную зону» в больнице, пишет Telegram-канал Baza.
Россиянам на Кубе угрожают «красой зоной»
Фото: ReutersReuters
Ранее генеральный консул России Нана Мгеладзе заявила, что на Кубе в своих номерах ожидают новых ПЦР-тестов более 150 российских туристов, которым по прилете диагностировали коронавирус. Все они прибыли в страну в период с 30 июня до 2 июля.
Из прилетевших в страну ранее диагноз «коронавирус» был подтвержден у 14 человек. Один мужчина проходит лечение в Гаване с осложнениями от инфекции.
Однако сами туристы настаивают, что на карантин сажают абсолютно здоровых людей. Причем в карантинном корпусе отеля оказались и те, у кого ПЦР-тест, сделанный на Кубе, был отрицательным.
«Ситуация накаляется, ничего хорошего не происходит. Наоборот, нас сейчас хотят выселить из этого отеля в какой-то другой. Нас кормят завтраками, обещаниями. Да и вообще сегодня, на самом деле, нас уже и не кормят», - привел Telegram-канал слова российской туристки, вышедшей на балкон отеля с плакатом «Свободу узникам Кубы».
Россияне отмечают, что коронавирус на Кубе нашли даже у тех, кто сдавал ПЦР перед вылетом и был привит. При этом результаты тестов им почему-то не показывают.
«Туроператор старается изолироваться от нас и не общаться. Говорит: «Ждите»», - пожаловались туристы.
Они подчеркнули, что признаков заболевания ни у кого нет, и призвали посольство разобраться в ситуации.
Общество,Россия,Куба,
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