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Пока вы спали: В России может появиться «пенсионное ОСАГО»

Елена Прошина
11 минут назад

В России может появиться «пенсионное ОСАГО»

Пока вы спали: В России может появиться «пенсионное ОСАГО»
Фото: РамблерРамблер
В России по итогам реформы могут появиться две системы негосударственного пенсионного обеспечения (НПО): стандартная с едиными правилами и классическая, учитывающая разные условия, которые уже сейчас предлагают негосударственные пенсионные фонды. Об этом со ссылкой на участников рынка пишет «Независимая газета».
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«Корпоративные программы предприятий и личные пенсионные счета, которые существуют в рамках НПО сейчас, сохраняются и дополняют пенсионную систему. Если использовать понятные аналогии, то можно сказать, что стандартная система НПО – это как «пенсионное ОСАГО», а индивидуальное и корпоративное НПО – это как «пенсионное КАСКО»», - пояснила куратор пенсионного блока компании «Регион» Галина Морозова.

В России ужесточили наказание за кражу денег с карты

Верховный суд России внес поправки в постановление пленума «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое», которыми приравнял тайное снятие денег с чужой карты к краже с банковского счета. Об этом пишут «Известия».
Опрошенные изданием юристы отметили, что снятие денег с чужой карты или оплата ею покупок в магазинах будут квалифицироваться по пункту «г» ч. 3 статьи 158 УК РФ, то есть автоматически приравниваться к хищению в крупном размере. Такие действия могут наказываться как штрафом до 500 тыс. рублей, так и лишением свободы на срок до шести лет.

МОК разрешил спортсменам самовыражаться

Международный олимпийский комитет (МОК) в преддверии Игр в Токио принял решение смягчить статью 50 Олимпийской хартии, полностью исключающую на олимпийских объектах и возле них пропаганду политического, религиозного или расового характера. Об этом пишет «Коммерсант».
Однако демонстрации допускаются лишь до начала соревнований, например, во время представления спортсменов или команды. При этом они по-прежнему недопустимы на подиуме во время награждения. Также запрещено «физическое» и «разрушительное» воздействие при самовыражении, к примеру, развертывание флагов и баннеров.

Белоруссии дадут торговать электроэнергией через Россию

Общий электроэнергетический рынок стран Евразийского экономического союза, куда входят РФ, Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия, может начать работу уже в 2025 году. Об этом «Коммерсанту» заявил директор департамента энергетики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вадим Закревский.
Благодаря созданию такого рынка, страны-участницы ЕЭАС смогут торговать электроэнергией между собой и с внешними покупателями, при этом будут определены тарифы за транзит. Эксперты отмечают, что таким образом Белоруссия, у которой образовался профицит электроэнергии из-за запуска БелАЭС, сможет выйти на энергетический рынок Финляндии и получать доход в размере 300–400 млн. Это может стать способом расплатиться с Россией за кредит, выданный на строительство атомной электростанции в Белоруссии, отмечают они.

В Китае оценили открытие «представительства» Литвы на Тайване

Пекин после заявления Литвы о поставках вакцины от коронавируса Тайваню и открытия там «представительства» потребовал соблюдать принцип «одного Китая». В свою очередь читатели китайского издания Гуаньча осудили прибалтийские страны за желание угодить США. Перевод их комментариев сделало «ИноСМИ».
«Им приходится прыгать изо всех сил, потому что Западная Европа их не любит, а с Россией они иметь дела не хотят. Поэтому им обязательно нужно демонстрировать лояльность США, чтобы доказать, что они полезны», «Такую козявку даже обижать стыдно, вообще не стоит обращать на нее внимания. Если обратить, Литва может подумать, что она крупная держава», «Оценка Литвы — политическая наивность и незрелость», - отметили они.
Общество,Вадим Закревский,Галина Морозова,ЕАЭС,Евразийская экономическая комиссия,InoSMI.Ru,Независимая газета,газета "Известия",Россия,
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