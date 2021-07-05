Пока вы спали: В России может появиться «пенсионное ОСАГО»

В России может появиться «пенсионное ОСАГО»

Фото: Рамблер Рамблер

России по итогам реформы могут появиться две системы негосударственного пенсионного обеспечения (НПО): стандартная с едиными правилами и классическая, учитывающая разные условия, которые уже сейчас предлагают негосударственные пенсионные фонды. Об этом со ссылкой на участников рынка пишет «Независимая газета».

Видео дня

«Корпоративные программы предприятий и личные пенсионные счета, которые существуют в рамках НПО сейчас, сохраняются и дополняют пенсионную систему. Если использовать понятные аналогии, то можно сказать, что стандартная система НПО – это как «пенсионное ОСАГО», а индивидуальное и корпоративное НПО – это как «пенсионное КАСКО»», - пояснила куратор пенсионного блока компании «Регион» Галина Морозова.

В России ужесточили наказание за кражу денег с карты

Верховный суд России внес поправки в постановление пленума «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое», которыми приравнял тайное снятие денег с чужой карты к краже с банковского счета. Об этом пишут «Известия».

Опрошенные изданием юристы отметили, что снятие денег с чужой карты или оплата ею покупок в магазинах будут квалифицироваться по пункту «г» ч. 3 статьи 158 УК РФ, то есть автоматически приравниваться к хищению в крупном размере. Такие действия могут наказываться как штрафом до 500 тыс. рублей, так и лишением свободы на срок до шести лет.

МОК разрешил спортсменам самовыражаться

Международный олимпийский комитет (МОК) в преддверии Игр в Токио принял решение смягчить статью 50 Олимпийской хартии, полностью исключающую на олимпийских объектах и возле них пропаганду политического, религиозного или расового характера. Об этом пишет «Коммерсант».

Однако демонстрации допускаются лишь до начала соревнований, например, во время представления спортсменов или команды. При этом они по-прежнему недопустимы на подиуме во время награждения. Также запрещено «физическое» и «разрушительное» воздействие при самовыражении, к примеру, развертывание флагов и баннеров.

Белоруссии дадут торговать электроэнергией через Россию

Благодаря созданию такого рынка, страны-участницы ЕЭАС смогут торговать электроэнергией между собой и с внешними покупателями, при этом будут определены тарифы за транзит. Эксперты отмечают, что таким образом Белоруссия, у которой образовался профицит электроэнергии из-за запуска БелАЭС, сможет выйти на энергетический рынок Финляндии и получать доход в размере 300–400 млн. Это может стать способом расплатиться с Россией за кредит, выданный на строительство атомной электростанции в Белоруссии, отмечают они.

В Китае оценили открытие «представительства» Литвы на Тайване

Пекин после заявления Литвы о поставках вакцины от коронавируса Тайваню и открытия там «представительства» потребовал соблюдать принцип «одного Китая». В свою очередь читатели китайского издания Гуаньча осудили прибалтийские страны за желание угодить США. Перевод их комментариев сделало «ИноСМИ».