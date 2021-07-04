Об уже начавшемся из-за дождей новом паводке в Крыму сообщил глава региона Сергей Аксенов . Предупреждение жителям полуострова о выходе из берегов некоторых рек региона он разместил на свей странице в Facebook.

«В результате продолжающихся осадков подтапливается ряд населенных пунктов в Бахчисарайском районе. Есть опасность выхода из берегов рек Бельбек и Коккозка», - написал Аксенов.

По его словам, все оперативные службы региона работают в усиленном режиме. Паводковая обстановка в Керчи и Ялте находится под постоянным контролем оперативного штаба. Аксенов заявил, что в Бахчисарайский район, где отмечен выход рек из берегов, уже отправились вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов , глава регионального МЧС Сергей Садаклиев и руководитель республиканского комитета по водному хозяйству и мелиорации Игорь Вайль

Аксенов утверждает, что получает доклады о ситуации с наводнением с мест в непрерывном режиме.

Напомним, что 4 и 5 июля на территории Крыма объявлено штормовое предупреждение. Местные оперативные службы предупредили, что на востоке, юге, западе и в центре полуострова за этот промежуток времени может выпасть, в общей сложности, 30-50 миллиметров осадков. Сообщалось также о вероятности схода селей.