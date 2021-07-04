Напомним, что 4 и 5 июля на территории Крыма объявлено штормовое предупреждение. Местные оперативные службы предупредили, что на востоке, юге, западе и в центре полуострова за этот промежуток времени может выпасть, в общей сложности, 30-50 миллиметров осадков. Сообщалось также о вероятности схода селей.
Напомним, что в середине прошлого месяца Крым подвергся удару рекордного по силе циклона. В результате ливневых дождей мощные наводнения произошли в Керчи, Ялте, Феодосии, а также в Ленинском и Кировском районах полуострова.