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Жителей Крыма предупредил об угрозе нового наводнения

Елена Прошина
33 минуты назад
Об уже начавшемся из-за дождей новом паводке в Крыму сообщил глава региона Сергей Аксенов. Предупреждение жителям полуострова о выходе из берегов некоторых рек региона он разместил на свей странице в Facebook.
«В результате продолжающихся осадков подтапливается ряд населенных пунктов в Бахчисарайском районе. Есть опасность выхода из берегов рек Бельбек и Коккозка», - написал Аксенов.
По его словам, все оперативные службы региона работают в усиленном режиме. Паводковая обстановка в Керчи и Ялте находится под постоянным контролем оперативного штаба. Аксенов заявил, что в Бахчисарайский район, где отмечен выход рек из берегов, уже отправились вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов, глава регионального МЧС Сергей Садаклиев и руководитель республиканского комитета по водному хозяйству и мелиорации Игорь Вайль.
Аксенов утверждает, что получает доклады о ситуации с наводнением с мест в непрерывном режиме.
Напомним, что 4 и 5 июля на территории Крыма объявлено штормовое предупреждение. Местные оперативные службы предупредили, что на востоке, юге, западе и в центре полуострова за этот промежуток времени может выпасть, в общей сложности, 30-50 миллиметров осадков. Сообщалось также о вероятности схода селей.
Напомним, что в середине прошлого месяца Крым подвергся удару рекордного по силе циклона. В результате ливневых дождей мощные наводнения произошли в Керчи, Ялте, Феодосии, а также в Ленинском и Кировском районах полуострова.
Общество,Видео,Сергей Садаклиев,Игорь Вайль,Евгений Кабанов,Сергей Аксенов,МЧС,Республика Крым,
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