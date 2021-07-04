Мясников прокомментировал популярную «страшилку» о вакцинации

По его словам, теоретически такое возможно и для преодоления подобной реакции имеются свои подходы. Но пока почвы для их применения нет.

Антитело-зависимое усиление инфекции» - это парадоксальное усиление вирусной инфекции в результате образования антител к нему. Ученые столкнулись с этим феноменом 20 лет назад, при разработке вакцин к коронавирусу, вызвавшему эпидемию вирусной пневмонии в 2002 году. Эксперименты на мышах доказали, что вред от вакцины возможен. Однако подобных случаев у людей зафиксировано не было.