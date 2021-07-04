Мясников прокомментировал популярную «страшилку» о вакцинации

Врач и телеведущий Александр Мясников
развенчал миф об антитело-зависимом усилении вируса после вакцинации от COVID-19.
«Сегодня, при массовом применении вакцин от КОВИД мы не знаем ни одного задокументированного случая антитело-ассоциированного усиления Инфекции», - написал Мясников в Telegram-канале.
По его словам, теоретически такое возможно и для преодоления подобной реакции имеются свои подходы. Но пока почвы для их применения нет.
Антитело-зависимое усиление инфекции» - это парадоксальное усиление вирусной инфекции в результате образования антител к нему. Ученые столкнулись с этим феноменом 20 лет назад, при разработке вакцин к коронавирусу, вызвавшему эпидемию вирусной пневмонии в 2002 году. Эксперименты на мышах доказали, что вред от вакцины возможен. Однако подобных случаев у людей зафиксировано не было.
«Сегодня околомедицинские круги муссируют о возможности массовой такой пародаксальной реакции, в связи с вакцинацией. Сразу скажу - это не так», - заявил врач.
Мясников добавил, что бездумное использование терминов «антитело-зависимое усиление», «цитокиновый шторм», «иммунитет» является «оружием в неумелых или преступных руках» и может навредить людям.