В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Власти Коми экстренно закупят завод по производству медицинского кислорода

Газета.Ru
1 час назад
Правительство Республики Коми в срочном порядке закупит завод по производству медицинского кислорода, так как местным медучреждениям его крайне не хватает для того, чтобы лечить пациентов с коронавирусом. Об этом заявил глава республики Владимир Уйба, обращение которого опубликовано в официальной группе региона во «ВКонтакте».
Число больных растет: в Коми экстренно закупят завод по производству кислорода
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Еще одна проблема, которой мы занимаемся уже последние трое суток: у нас катастрофически не хватает кислорода [для помощи пациентам с коронавирусом]. На сегодня у нас более 800 человек кислородозависимы, и количество таких пациентов растет в геометрической прогрессии», — сказал он.
По его словам, в связи со сложившейся ситуацией Минобороны РФ намерено направить в регион медицинский отряд в составе 47 человек для оказания необходимой помощи.
«На сегодня 1 862 медработника работают непосредственно в «красной» зоне и в амбулаторном звене с коронавирусными больными. Медиков уже катастрофически не хватает, потому что медработники сами начинают болеть», — отметил глава Коми.
В середине июня сообщалось о том, что глава Республики Коми Владимир Уйба заразился коронавирусом, после чего его госпитализировали в республиканскую инфекционную больницу.
Общество,Владимир Уйба,Министерство обороны,Республика Коми,
47
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители