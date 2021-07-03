Число больных растет: в Коми экстренно закупят завод по производству кислорода

«Еще одна проблема, которой мы занимаемся уже последние трое суток: у нас катастрофически не хватает кислорода [для помощи пациентам с коронавирусом]. На сегодня у нас более 800 человек кислородозависимы, и количество таких пациентов растет в геометрической прогрессии», — сказал он.
«На сегодня 1 862 медработника работают непосредственно в «красной» зоне и в амбулаторном звене с коронавирусными больными. Медиков уже катастрофически не хватает, потому что медработники сами начинают болеть», — отметил глава Коми.