Москвич закатал QR-код в золото и Swarovski

Айтишник из Москвы по имени Артём закатал свой QR-код в позолоченную пластину с кристаллами Swarowski. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Фото: Mash Mash

Мужчина решил сделать это, так как скриншот с кодом может затеряться в фотоленте, а телефон - сесть. При этом бумажный носитель с изображением кода терялся, когда был нужен. Артем решил сделать себе такой удобный аксессуар, который он точно не забудет.

Он взял латунную пластину и прикрепил на нее QR-код. Спереди покрыл сусальным золотом и кристалликами, сзади — золотой пылью. Затем айтишник повесил аксессуар на позолоченную цепь. Как рассказал мужчина, сотрудники заведений общепита реагируют в основном с улыбкой. Он отметил, что сканирование осуществляется на безопасном расстоянии.