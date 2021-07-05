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Москвич закатал QR-код в позолоченную пластину с кристаллами Swarovski

Газета.Ruиещё 5
33 минуты назад
Айтишник из Москвы по имени Артём закатал свой QR-код в позолоченную пластину с кристаллами Swarowski. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.
Москвич закатал QR-код в золото и Swarovski
Фото: MashMash
Мужчина решил сделать это, так как скриншот с кодом может затеряться в фотоленте, а телефон - сесть. При этом бумажный носитель с изображением кода терялся, когда был нужен. Артем решил сделать себе такой удобный аксессуар, который он точно не забудет.
Он взял латунную пластину и прикрепил на нее QR-код. Спереди покрыл сусальным золотом и кристалликами, сзади — золотой пылью. Затем айтишник повесил аксессуар на позолоченную цепь. Как рассказал мужчина, сотрудники заведений общепита реагируют в основном с улыбкой. Он отметил, что сканирование осуществляется на безопасном расстоянии.
За несколько дней Артему поступили десятки заказов на такую же работу, однако он скромно признается, что не ювелир, поэтому такая идея является подарком для всех желающих.
Общество,QR-код,Москва,
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