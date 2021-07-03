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Moet Hennessy обвинили в шантаже россиян из-за шампанского

Майк Габриелян
53 минуты назад
Решение Moet Hennessy приостановить поставки шампанского в Россию является шантажом, однако россияне не останутся без игристого вина. Об этом заявил РИА Новости президент Союза виноградарей и виноделов РФ Леонид Попович.
Moet Hennessy обвинили в шантаже россиян
Фото: ТАССТАСС
«Это своего рода шантаж без каких-либо доказательств. Шампанское в Россию поставляют еще два десятка других производителей, и из них никто не возмущался. Не хотите возить - не возите», - заявил Попович.
По его словам, Moet Hennessy опасается, что поставляемое шампанское не будет соответствовать новым российским стандартам на игристое вино. О запретах на понятие «шампанское» речи не идет.
«Им никто не запрещает называть свою продукцию шампанским. И мы не заставляем называть ее игристым вином», - отметил собеседник агентства.
Попович добавил, что россияне не останутся без отечественного и зарубежного вина отличного качества.
Сегодня компания Moet Hennessy заявила российским партнерам, что приостанавливает отгрузки шампанского. Об этом сообщило РБК со ссылкой на соответствующее письмо. Решение связано с поправками в закон «О регулировании алкогольной продукции». Они вводят новые российские стандарты для производителей игристых вин.
В Moet Hennessy сочли, что им запрещают использовать термин «шампанское», хотя соссийские эксперты говорят, что это не так. Изменения в законодательстве требуют от "Моет Хеннеси Дистрибьюшн Рус" изменить сертификат и маркировку на игристое вино.
Документ, вводящий поправки в закон, накануне подписал президент России Владимир Путин.
Общество,Леонид Попович,Владимир Путин,РИА Новости,Россия,
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