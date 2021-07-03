Идеальная вакцина. Россияне ищут оптимальный препарат от COVID

«Аденовирус даже «дикий», не измененный, попадая в ядро наших клеток, он там присутствует в виде эписомы, отдельной единицы. С ядром он не взаимодействует, с ДНК не взаимодействует, никуда не встраивается», — цитируют Аграновского «Известия».
«Отличие «КовиВак» существенное. Центр имени Чумакова много лет выпускает вакцину против полиомиелита. Живой вирус убивают, после чего очищают и вносят в ампулу. Это самая простая технология. Результаты, опубликованные в журнале Lancet, говорят о том, что они очень хорошие не просто по количеству антител, а уже по заболеваемости. Это основной критерий эффективности вакцины — заболевают ли вакцинированные», — полагает Жемчугов.
«Я не привился. Не буду вешать на себя никаких звезд, но скажу честно: я не знаю, надо или нет. У меня пока антитела, поэтому я более-менее спокоен. Я не хочу рекламировать то, что до конца не знаю, я не медик. Прививаться или нет – дело каждого. Я не хочу, чтобы люди болели. Конечно, вакцинироваться надо, но вопрос – чем? И, может быть, не всегда нашей вакциной? Я, конечно, патриот, и не спорю, что наше – тоже хорошее. Но, может, кто-то захочет американское или израильское?» - поделился он.