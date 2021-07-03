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Жители поселка хитростью прорвались на «Прямую линию» к Путину

Майк Габриелян
14 минут назад
Жители поселка Боровой в Красноярском крае рассказали, как схитрили, чтобы дозвониться на Прямую линию президента РФ Владимира Путина. Рассказ сельчан, пожаловавшихся главе государства на затопленную дорогу, приводит «МК».
Жители поселка хитростью дозвонились до «Прямой линии»
Фото: ТАССТАСС
«Мы решили пойти на хитрость. Если бы записали одно общее обращение – не факт, что оно бы попало на глаза волонтерам. Поэтому мы отправили послания с разных телефонов – подключились все местные», - рассказали жители Борового.
Сельчане говорят, что много лет обращались к президенту по поводу затопленной дороги. Это стало традицией. Местные чиновники знали, что жители постоянно жалуются Путину, но предполагали, что «в очередной раз пронесет».
Затопленная дорога - единственный способ добраться до Лесосибирска. Другого обустроенного пути в город нет, приходится идти по тайге. В последнее время участились случаи встречи селян с медведями, они не могут вовремя добраться с работы до дома. Кроме того, к ним отказывается ехать скорая помощь: фельдшерам приходится добираться пешком.
После федеральной огласки губернатор края пообещал «закрыть тему раз и навсегда». Прокуратура проводит проверку, говорят о возможном возбуждении уголовного дела из-за халатности.
На прямой линии с президентом РФ жительница Красноярского края Наталья Прокопьева пожаловалась на затопленную дорогу в поселке Боровой города Лесосибирска. В тот же день к женщине приехали следователи, в поселок пригнали технику и строителей.
Общество,Наталья Прокопьева,Владимир Путин,Генпрокуратура РФ,Красноярский Край,
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