Жители поселка хитростью дозвонились до «Прямой линии»

Сельчане говорят, что много лет обращались к президенту по поводу затопленной дороги. Это стало традицией. Местные чиновники знали, что жители постоянно жалуются Путину, но предполагали, что «в очередной раз пронесет».

Затопленная дорога - единственный способ добраться до Лесосибирска. Другого обустроенного пути в город нет, приходится идти по тайге. В последнее время участились случаи встречи селян с медведями, они не могут вовремя добраться с работы до дома. Кроме того, к ним отказывается ехать скорая помощь: фельдшерам приходится добираться пешком.