Хасбулатов назвал способ повысить пенсии

«Все жалуются, что у Пенсионного фонда мало источников дохода. Но цены на углеводороды растут, от этого народ ничего не имеет. И если установить небольшой налог, ренту с добычи полезных ископаемых (нефть, газ, лес, руды и прочее) и целевым образом направлять его в ПФР, Пенсионный фонд имел бы постоянный источник дохода. А народ косвенно стал бы собственником недр. Можно было бы повысить пенсии. И отменить пенсионную реформу 2018 года — она была вредной, потому что у нас продолжительность жизни на 10 лет отстает от среднеевропейской», — заявил Хасбулатов.