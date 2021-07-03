Хасбулатов назвал способ повысить пенсии

Сейчас в бюджет по месту нахождения каждого участка недр платится налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). О пенсионной реформе было объявлено в 2018 году. До 2028 года будет постепенно расти пенсионный возраст — с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.