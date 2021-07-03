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Хасбулатов назвал способ повысить пенсии и отменить реформу

Ura.Ru
48 минут назад
Введение нового налога на добычу полезных ископаемых, который бы целевым образом зачислялся в Пенсионный фонд РФ, позволит отменить пенсионную реформу в России. При этом народ косвенно станет собственником недр, заявил в интервью URA.RU главный оппонент первого президента РФ Бориса Ельцина, экс-глава Верховного совета РФ, а ныне завкафедрой мировой экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Руслан Хасбулатов.
Хасбулатов назвал способ повысить пенсии
Фото: Владимир Андреев © URA.RUВладимир Андреев © URA.RU
«Все жалуются, что у Пенсионного фонда мало источников дохода. Но цены на углеводороды растут, от этого народ ничего не имеет. И если установить небольшой налог, ренту с добычи полезных ископаемых (нефть, газ, лес, руды и прочее) и целевым образом направлять его в ПФР, Пенсионный фонд имел бы постоянный источник дохода. А народ косвенно стал бы собственником недр. Можно было бы повысить пенсии. И отменить пенсионную реформу 2018 года — она была вредной, потому что у нас продолжительность жизни на 10 лет отстает от среднеевропейской», — заявил Хасбулатов.
Сейчас в бюджет по месту нахождения каждого участка недр платится налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). О пенсионной реформе было объявлено в 2018 году. До 2028 года будет постепенно расти пенсионный возраст — с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.
Общество,Руслан Хасбулатов,Борис Ельцин,Пенсионный фонд РФ,Россия,
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