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Житель Пуэрто-Рико стал самым старым человеком в мире

Газета.Ruиещё 1
15 минут назад
Пуэрториканец Эмилио Флорес Маркес за несколько недель до своего 113-летия вошел в Книгу рекордов Гиннесса как старейший из ныне живущих людей. Об этом сообщается на сайте Guinness World Records. По его словам, для долгой жизни необходимо, чтобы в ней было "изобилие любви" и не было гнева.
Житель Пуэрто-Рико стал самым старым человеком в мире
Фото: CNNCNN
Маркес родился 8 августа 1908 года в северо-восточной части Пуэрто-Рико. Помимо него в семье было еще 10 детей. С детства мужчина помогал отцу на семейной тростниковый ферме: поливал растения и загружал сахарный тростник в вагоны для транспортировки. Кроме того, как самому старшему сыну в семье, ему приходилось заботиться о младших братьях. В дальнейшем он продолжил заниматься сельским хозяйством.
Маркес прожил в браке 75 лет, у него четверо детей, двое из которых все еще живы и здоровы и заботятся о нем. Помимо этого, у мужчины пять внуков и пятеро правнуков.
Ранее самым старым человеком на планете считался Думитру Комэнеску из Румынии, который родился 21 ноября 1908 года. Он удерживал рекорд менее одного месяца до своей кончины 27 июня 2020 года в возрасте 111 лет 219 дней.
После его смерти Книга рекордов Гиннеса получила доказательства в поддержку Маркеса, который родился на три месяца раньше Думитру.
Также в 2020 году на 118-м году жизни скончался самый старый житель Израиля Шломо Йегуда, который проживал в городе Нетания со своей семьей. У него шесть детей, десятки внуков, правнуков и праправнуков.
Общество,Пуэрто-Рико,
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