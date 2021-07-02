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"Батька предупреждал": читатели "Рамблера" о введении режима экстремальной ситуации в Литве из-за мигрантов

Вероника Полынина
25 минут назад
Правительство Литвы ввело режим экстремальной ситуации из-за наплыва нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, которые попадают в Прибалтику через Белоруссию.
"Батька предупреждал": Литва столкнулась с проблемами из-за мигрантов
Фото: РамблерРамблер
Пользователи «Рамблера» предположили, что президент Белоруссии Александр Лукашенко осуществил свою угрозу и перестал сдерживать поток нелегальных мигрантов и наркотиков, которые попадали в Европу через Белоруссию.
«Батька предупреждал», - написал пользователь cash flow.
«Батька знает, что делать», - согласился пользователь с ником чувак я.
Читатели напомнили, что Европа ведет уже несколько десятилетий ведет политику гостеприимства к мигрантам из Африки и Ближнего Востока.
«Литва теперь в НАТО, так что не отвертится - пусть принимает всех арабов :)», «Хорошее решение. Если не нравятся русскоязычные, посмотрим, как им понравятся арабы и афганцы», «Какие к Беларуси претензии? Не мы же этих мигрантов по свету собираем и к границе привозим;) А то что задерживать их перестали, так нам теперь экономить надо. Нам же ЕС про очередные санкции объявило:))» - написали комментаторы.
В начале мая президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил перестать сдерживать поток наркотиков и нелегальных мигрантов в Европу. В ответ на это министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис обвинил Минск в использовании нелегальных мигрантов как оружия для гибридных атак на Европу.
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