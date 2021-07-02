"Батька предупреждал": Литва столкнулась с проблемами из-за мигрантов

«Батька предупреждал», - написал пользователь cash flow.
«Батька знает, что делать», - согласился пользователь с ником чувак я.
«Литва теперь в НАТО, так что не отвертится - пусть принимает всех арабов :)», «Хорошее решение. Если не нравятся русскоязычные, посмотрим, как им понравятся арабы и афганцы», «Какие к Беларуси претензии? Не мы же этих мигрантов по свету собираем и к границе привозим;) А то что задерживать их перестали, так нам теперь экономить надо. Нам же ЕС про очередные санкции объявило:))» - написали комментаторы.