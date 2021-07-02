Владелица гостевого дома «Атмосфера Джемете» в Анапе , обматерившая своих гостей за просьбу убраться в номере, записала еще одно видео, где рассказала о своей позиции. Кадры ролика разместил Телеграм-канал Baza.

Согласно новой версии хозяйки мини-отеля, ее гости целовались в номере, когда она зашла в помещение, чтобы прибраться, и именно это вызвало ее гнев. Женщина заявила, что в ее гостевом доме ЛГБТ неприемлемо.

«Здравый смысл и адекватность там тоже не любят», написали авторы Baza.

Напомним, о произошедшем скандале в отеле «Атмосфера Джемете» общественность узнала в тот же день. Владелица гостиницы «Атмосфера Джемете» в Анапе возмутилась просьбой постоялицы об уборке номера. Причем она выразила свое недовольство матом. Впоследствии владелица туробъекта объяснила наличие грязи в номере тем, что гостиница находится на первой береговой линии.

«Коридор был весь испачкан песком, в грязи. В этом же коридоре сушили белье гостей. Мы зашли в номер, ожидалось, что это будет люкс. В помещении стоял холодильник и шесть кроватей. Она сразу же попросила с нас деньги за четверо суток — 12 тыс. рублей. Хотела больше взять», — рассказала участница конфликта, которая хотела остановиться в этом отеле.

При этом прибывших гостей в доме не оформили, а просто взяли деньги. Зайдя в помещение, девушки нашли там нестиранное постельное белье и беспорядок.