Умер народный артист России Николай Сличенко

Народный артист СССР, актер и режиссер Николай Сличенко умер на 87-м году жизни. Об этом сообщили его коллеги по театру «Ромэн». Причина смерти не уточняется, передает РИА Новости.

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Николай Сличенко появился на свет 27 декабря 1934 года в Белгороде . Он рос в большой цыганской семье, где помимо него воспитывалось еще четверо детей. Его первые потрясения в жизни были связаны с войной. Она началась, когда мальчику шел седьмой год. У него на глазах немцы расстреляли отца.

Вскоре после окончания войны семья обосновалась в одном из колхозов Воронежской области. Работали и взрослые, и дети, восстанавливали разгромленное за период войны хозяйство. Именно здесь будущий артист впервые узнал о существовании в Москве цыганского театра "Ромэн". С тех пор мечта о том, чтобы стать частью труппы, посмотреть постановки этого театра, глубоко запала в сознание.

Отмечается, что к искусству Николай Сличенко тянулся всегда, с детских лет он впитав в себя любовь к народным цыганским песням, танцам. Сам он с юности неплохо пел и танцевал. Во время вечеринок, которые нередко устраивались после работы в колхозе, он не раз слышал в свой адрес, что ему хорошо поступить в «Ромэн».

В 1951 году был принят в первый и единственный в мире цыганский театр "Ромэн". В 1977 году он стал художественным руководителем этого театра.