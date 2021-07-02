Масштабный сбой: На «Госуслугах» образовалась очередь

Сайт Госуслуг при попытке зайти сообщает, что услуги одномоментно заказывают более 500 тысяч человек и ставит посетителя в очередь на вход.

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При попытке войти на портал появляется плашка с объявлением о количестве посетителей, которые одновременно заказывают услуги, и запускается обратный отсчет. Сначала время ожидания составляло 5 минут, сейчас - 30 минут.

По данным РИА Новости, нагрузка на «Госуслуги» резко возросла на фоне начала единовременных выплат родителям школьников, а также новых выплат беременным и воспитывающим детей в одиночку.

Также на Госуслугах проводится запись на вакцинацию от COVID-19, которая стала обязательной для ряда граждан в некоторых регионах России.

16 июня в Москве и Московской области объявили об обязательной вакцинации от коронавируса некоторых категорий жителей. В частности, вакцинироваться должны работники сферы торговли, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения и социальной защиты, транспорта, также чиновники. В настоящее время обязательная вакцинация действует уже в более чем 20 субъектах России.