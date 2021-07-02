В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Масштабный сбой: На «Госуслугах» образовалась очередь

Алиса Селезнёва
56 минут назад
Сайт Госуслуг при попытке зайти сообщает, что услуги одномоментно заказывают более 500 тысяч человек и ставит посетителя в очередь на вход.
Масштабный сбой: На «Госуслугах» образовалась очередь
Фото: ТАССТАСС
При попытке войти на портал появляется плашка с объявлением о количестве посетителей, которые одновременно заказывают услуги, и запускается обратный отсчет. Сначала время ожидания составляло 5 минут, сейчас - 30 минут.
По данным РИА Новости, нагрузка на «Госуслуги» резко возросла на фоне начала единовременных выплат родителям школьников, а также новых выплат беременным и воспитывающим детей в одиночку.
Также на Госуслугах проводится запись на вакцинацию от COVID-19, которая стала обязательной для ряда граждан в некоторых регионах России.
16 июня в Москве и Московской области объявили об обязательной вакцинации от коронавируса некоторых категорий жителей. В частности, вакцинироваться должны работники сферы торговли, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения и социальной защиты, транспорта, также чиновники. В настоящее время обязательная вакцинация действует уже в более чем 20 субъектах России.
В Минздрав России объявил о начале повторной вакцинации от коронавирусной инфекции и вакцинации перенесших заболевание в соответствии с утвержденными временными рекомендациями. Повторная вакцинация в России будет производиться через шесть месяцев после первичной, пока уровень коллективного иммунитета не будет достигнут.
Общество,Новости Москвы,Минздрав РФ,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители