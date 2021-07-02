Раскрыты побочные эффекты от вакцин

На данный момент в России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. Тремя из них уже прививают граждан. Так, первым одобренным препаратом стал «Спутник V» Центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи. Затем в гражданский оборот поступила «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». Третьей одобренной для применения в стране вакциной стал «КовиВак», который разработали в Центре им. М. П. Чумакова. Также совсем скоро в РФ начнут прививать «Спутником Лайт». «Вечерняя Москва» выяснила, какие побочные эффекты могут быть от каждой вакцины.

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Вакцина «Спутник V» является комбинированной. Она состоит из двух доз, в которых находятся неспособные к размножению аденовирусы-векторы. Именно они и «знакомят» организм человека с геном S-белка COVID-19.

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«Спутник V» — единственный препарат, который прошел все три фазы клинических испытаний. По заключению специалистов, эффективность данной вакцины составила 91,6 процента.

Эксперты заявляют, что у данной российской вакцины самый минимальный риск серьезных побочных эффектов в отличие от иностранных препаратов Pfizer, BioNTech и Moderna. Это 0,27 процента. Также не было зафиксировано аллергических реакций или анафилактического шока после прививки «Спутником V».

«ЭпиВакКорону» зарегистрировали в России второй, осенью 2020 года. Она пептидная и состоит из искусственно синтезированных небольших фрагментов вирусных белков. С их помощью иммунная система тренируется распознавать и нейтрализовать вирус в дальнейшем.

Эту вакцину также вводят в два этапа с интервалов в три недели. В марте 2021 года специалисты Роспотребнадзора заявили, что «ЭпиВакКорона» безопасна для пожилых людей и разрешена для применения среди лиц старше 60 лет. В списке побочных эффектов от вакцины Центра «Вектор» указаны кратковременное повышение температуры не выше 38,5 градуса, боль в месте введения препарата. После инъекции любой вакцины человек обязан полчаса находиться под наблюдением врачей.

«КовиВак» разработали в Центре им. М. П. Чумакова, является цельновирионной. То есть в ее составе есть коронавирус SARS-CoV-2. Но он специально обработан таким образом, что не имеет инфекционных свойств и сохраняет способность вызывать защитную реакцию иммунитета. Возможные осложнения от вакцины — шокоподобное состояние и коллапс, развившиеся в течение первых двух суток после вакцинации.

«Спутник Лайт» — векторная вакцина, она сделана на основе аденовируса человека. Он применяется для транспортировки генетической информации коронавируса SARS-CoV-2. Этот препарат является первым компонентом «Спутником V». Он не требует введения второй дозы. Вакцину в России хотят использовать в основном для молодых людей.

Как считают разработчики, после первых фаз испытаний «Спутник Лайт» показал хорошие результат: иммунитет к коронавирусу сформировался у всех. Не было выявлено и осложнений. Специалисты также уверены, что однократное введение препарата снижает риск возникновения побочных эффектов.