Скончалась актриса Любовь Омельченко

Актриса Любовь Омельченко, сыгравшая в фильмах «Бумер», «Две судьбы» и «Угрюм-река», скончалась на 74-ом году жизни от коронавируса. Об этом говорится в сообщении на сайте Союза кинематографистов России.
Фото: Союз кинематографистов РоссииСоюз кинематографистов России
В некрологе отмечается, что сердце «безгранично доброй» Омельченко, которой «хватало и на детей-инвалидов в детском доме, и на помощь всеми забытому умирающему режиссеру Вадиму Гемсу», перестало биться 29 июня.
«Любовь Дмитриевна была женой и музой известного сценариста Евгения Митько – автора фильма «Бумбараш». Она сама писала чудесные новеллы, и в нашей памяти навсегда останется «Добрый Снеговик»», - подчеркнули коллеги артистки.
Они выразили соболезнования сыну Любови Омельченко, всем ее родным и близким.
Омельченко снялась в 50 фильмах, в числе которых «Наше призвание», «Хозяйка детского дома», «Возвращение «Броненосца», «Две судьбы», «Бумер», «Под ливнем пуль», «Платина» и «Угрюм-река».
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