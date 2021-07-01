Доронина попросила Путина повлиять на ситуацию во МХАТ

Народная артистка СССР Татьяна Доронина призвала президента России Владимира Путина повлиять на ситуацию во МХАТе имени Горького, худруком которого она являлась на протяжении 30 лет.

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Как пишет «Московский комсомолец», Доронина написала письмо Владимиру Путину с просьбой «срочно изгнать торгашей» из МХАТа.

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«Если нынешний непрофессиональный и бездарный худрук останется в Театре в качестве руководителя — от нашего горьковского МХАТа не останется даже и воспоминаний», - говорится в обращении.

Доронина пожаловалась, что новое руководство театра уволило большинство артистов, которые вели репертуар, а сам репертуар уничтожило. По мнению бывшего худрука, новые артисты театра «несовместимы с горьковцами».

«Вычеркнуты из репертуара пьесы Островского «Три сестры», восстановленные мною по тетрадям Немировича-Данченко, искорежены бездарными новыми исполнительницами, а стены павильонов перекрашены в другой цвет. «Синяя птица» Станиславского, которую мы свято хранили 30 лет, играется новыми приглашенными актерами », - привела примеры Доронина.

Она также отметила, что помещения театра сдаются в аренду «кому захочется и для чего захочется».

Доронина призвала президента срочно назначить нового директора и пригласить талантливого худрука, которые любят русскую литературу и «по Станиславскому сыгранный спектакль».

В противном случае, предупредила народная артистка, «все поглотит хулиганский, извращенный, пошлый развлекательный эстрадно-цирковой балаган».

«Прошу очень, я не знаю, сколько мне осталось », - заключила Татьяна Доронина.

В конце июня 2019 года артисты МХАТа имени Горького записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть народную артистку СССР Татьяну Доронину на должность художественного руководителя театра. Она покинула эту должность в декабре 2018 года. Артисты уверяют, что Доронину заставили уйти с поста и обманом лишили прав на творческое руководство.