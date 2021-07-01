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Ректор ВШЭ покинул свой пост

News.ruиещё 17
1 час назад
Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, возглавлявший университет с момента его основания, покинул свой пост. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к вузу. Издание уточняет, что в образовательном учреждении эту информацию также подтвердили.
Ректор ВШЭ Кузьминов покинул свой пост
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Уточняется, что Кузьминов после ухода с поста ректора станет научным руководителем НИУ ВШЭ. Он сменит на этой должности бывшего министра экономики Евгения Ясина. В свою очередь Ясин станет почётным научным руководителем вуза.
Высшая школа экономики была основана в 1992 году по распоряжению Егора Гайдара, который в то время занимал пост премьер-министра. Тогда Кузьминов стал самым молодым руководителем федерального вуза в стране.
Ранее стало известно, что Юрий Зинченко покинул пост президента Российской академии образования (РАО). Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Временно исполняющим обязанности президента назначен вице-президент РАО и ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский.
Общество,Эдуард Галажинский,Михаил Мишустин,Евгений Ясин,Егор Гайдар,Ярослав Кузьминов,ВШЭ,Правительство РФ,РБК,
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