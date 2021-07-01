Пока вы спали: Российское супероружие протестируют «в поле»

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Российское супероружие протестируют «в поле»
Минобороны
планирует задействовать российское супероружие, основанное на новых физических принципах, в том числе лазеры и сверхскоростные ракеты, в серии маневров. Об этом
«Известиям» рассказали осведомленные источники.
По мнению экспертов, речь может идти о лазерном комплексе «Пересвет», авиационном ракетном комплексе «Кинжал» и корабельных гиперзвуковых ракетах «Циркон». Также в III квартале 2021 года должны начаться летные испытания МБР «Сармат».
В Москве ждут пика заболеваемости коронавирусом
По расчетам российских математиков из СПбПУ, новый пик заболеваемости COVID-19 в Москве может наступить в середине сентября, в этот период в столице заболеют около 225–280 тыс. человек. Об этом пишут
«Известия».
Однако ряд ученых считает такой прогноз излишне пессимистичным. Так, по мнению ведущего научного сотрудника лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М.В. Ломоносова
Романа Зиновкина, на фоне массовой вакцинации в Москве заболеваемость должна снизиться уже через месяц.
Главы МИД России и Турции обошли острые углы
В ходе пресс-конференции по итогам переговоров главы МИД России
и Турции Сергей Лавров
и Мевлют Чавушоглу
отметили рост товарооборота и восстановление авиасообщения между странами. А также высказались о безопасности пребывания в Турции для российских туристов, пишет
«Коммерсант».
При этом министры обошли своим вниманием такие острые и неоднозначные вопросы, как поддержка Турцией возвращения Крыма Украине, планы оставить турецких военных в Афганистане и вывод наемников из Ливии.
В Центробанке начали пересмотр кредитно-денежной политики
Глава Банка России Эльвира Набиуллина
анонсировала начало процедуры monetary policy review, то есть пересмотра практики денежно-кредитной политики. В частности, в ЦБ не исключили, что изменения могут затронуть и политику по таргетированию инфляции, пишет
«Коммерсант».
Набиуллина назвала среди риск-факторов, влияющих на кредитно-денежную политику Банка России, структурные изменения рынка труда после пандемии, возможность резкого ужесточения ДКП крупнейших мировых центробанков и риски «зеленого перехода» в ЕС
и США, изменяющие структуру российской внешней торговли.
В России картофель и морковь дороже бананов
Жительница Липецка во время «Прямой линии» обратила внимание президента России Владимира Путина
, что бананы из Эквадора стоят 78 рублей, а морковь и картошка «из соседних областей» 110 и 82 рубля. Об этом пишет
«Взгляд».
Эксперты отмечают, что на рост цен на российские овощи повлияли как плохой урожай прошлого года и сокращение посевных площадей, так и беспрецедентные меры по стимулированию экономики США и стран ЕС, которые способствуют разгону цен на целый ряд товаров. При этом цена на бананы оказалась меньше, так как «предложения этого фрукта достаточно, а отечественного предложения овощей, которое традиционно дешевле импорта, недостаточно».