Пока вы спали: Российское супероружие протестируют «в поле»

Российское супероружие протестируют «в поле»

По мнению экспертов, речь может идти о лазерном комплексе «Пересвет», авиационном ракетном комплексе «Кинжал» и корабельных гиперзвуковых ракетах «Циркон». Также в III квартале 2021 года должны начаться летные испытания МБР «Сармат».

В Москве ждут пика заболеваемости коронавирусом

Главы МИД России и Турции обошли острые углы

При этом министры обошли своим вниманием такие острые и неоднозначные вопросы, как поддержка Турцией возвращения Крыма Украине, планы оставить турецких военных в Афганистане и вывод наемников из Ливии.

В Центробанке начали пересмотр кредитно-денежной политики

В России картофель и морковь дороже бананов

Эксперты отмечают, что на рост цен на российские овощи повлияли как плохой урожай прошлого года и сокращение посевных площадей, так и беспрецедентные меры по стимулированию экономики США и стран ЕС, которые способствуют разгону цен на целый ряд товаров. При этом цена на бананы оказалась меньше, так как «предложения этого фрукта достаточно, а отечественного предложения овощей, которое традиционно дешевле импорта, недостаточно».