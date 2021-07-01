Математики спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в Москве

Согласно их подсчетам, новый пик заболеваемости COVID-19 в столице ожидается уже осенью, в сентябре текущего года.
«Прогнозируемые оценки третьего пика в 1,3-1,6 раза больше числа активных больных на втором пике», — заметил глава Центра компетенций национальной технологической инициативы «Новые производственные технологии» СПбПУ, руководитель разработки специальной математической модели Алексей Боровков.
По его словам, в случае, если будет реализован сценарий, отвечающий средней пятой кривой модели, то число активных больных составит примерно 225 тысяч человек, а примерная дата третьего пика — 19 сентября. Если же будет реализован сценарий, отвечающий четвертой кривой, то число больных составит 280 тысяч человек, и это произойдет на три дня раньше — 16 сентября.