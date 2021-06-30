Словения запретила въезд россиянам

Словенские власти приняли решение о введении с 3 июля запрета на въезд иностранцев, прибывающих из стран темно-красного списка стран с тяжелой эпидемиологической обстановкой, в том числе из России . Об этом говорится в протоколе очередной сессии правительства республики, опубликованном в среду на его сайте

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Ужесточение режима въезда в Словению затронет всех иностранных граждан, не обладающих словенским видом на жительство, в том числе и прошедших вакцинацию от коронавируса. Прибывающие из государств темно-красного списка обладатели ВНЖ или гражданства Словении будут обязаны пройти 10-дневный карантин.

По состоянию на 19 июня к списку стран и территорий с тяжелой эпидемиологической ситуацией относятся более 40 стран и территорий, в том числе Аргентина, Бразилия, Великобритания, Ирландия, Турция, Россия и Иран.