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Въезд в Словению из России запретят с 3 июля

ТАСС
1 час назад
Словенские власти приняли решение о введении с 3 июля запрета на въезд иностранцев, прибывающих из стран темно-красного списка стран с тяжелой эпидемиологической обстановкой, в том числе из России. Об этом говорится в протоколе очередной сессии правительства республики, опубликованном в среду на его сайте.
Словения запретила въезд россиянам
Фото: ReutersReuters
Ужесточение режима въезда в Словению затронет всех иностранных граждан, не обладающих словенским видом на жительство, в том числе и прошедших вакцинацию от коронавируса. Прибывающие из государств темно-красного списка обладатели ВНЖ или гражданства Словении будут обязаны пройти 10-дневный карантин.
По состоянию на 19 июня к списку стран и территорий с тяжелой эпидемиологической ситуацией относятся более 40 стран и территорий, в том числе Аргентина, Бразилия, Великобритания, Ирландия, Турция, Россия и Иран.
По состоянию на сегодняшний день въезд в Словению из РФ разрешен лишь при наличии веской причины для поездки, подтвержденной документально. При этом до 3 июля от прохождения карантина освобождаются лица, завершившие курс вакцинации, либо переболевшие коронавирусом за последние шесть месяцев.
Общество,В мире,Россия,Словения,
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