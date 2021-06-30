"Б**ть, дозвонились, да?": Прокурор отреагировал на обращение жителей к Путину

«Владимир Владимирович, от лица жителей поселка Борового Красноярского края, хотим обратиться к вам с просьбой помочь нам в решении данной проблемы. Вот такая дорога проходит в наш поселок. В прошлом году была отремонтирована дорога через железнодорожное полотно, где была установлена неправильная дренажная труба. Вода не уходит. Уровень воды понимается с каждым днем. Вот так у нас проезжают машины на свой страх и риск. Неоднократно обращались в администрацию города, где ответ не был получен до сих пор по поводу решения данной проблемы. Просим вас помочь нам!», - заявила женщина.