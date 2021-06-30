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"Б**ть, дозвонились, да?": Прокурор отреагировал на обращение жителей к Путину

Вероника Полынина
2 часа назад
Прокурор Лесосибирска Валерий Юхновец выехал на затопленную дорогу, на которую пожаловалась жительница поселка Боровое во время «Прямой линии» с президентом.
В опубликованный прокуратурой видеоотчет попало нецензурное ругательство.
На записи, внимание на которую обратил телеграм-канал Life Shot, за кадром звучат слова: «Вот так вот, ***, дозвонились, да?».
В среду в ходе «Прямой линии» к Владимиру Путину обратилась жительница поселка Боровое Красноярского края. Она рассказала, что машины вынуждены добираться к поселку буквально по крышу в воде.
«Владимир Владимирович, от лица жителей поселка Борового Красноярского края, хотим обратиться к вам с просьбой помочь нам в решении данной проблемы. Вот такая дорога проходит в наш поселок. В прошлом году была отремонтирована дорога через железнодорожное полотно, где была установлена неправильная дренажная труба. Вода не уходит. Уровень воды понимается с каждым днем. Вот так у нас проезжают машины на свой страх и риск. Неоднократно обращались в администрацию города, где ответ не был получен до сих пор по поводу решения данной проблемы. Просим вас помочь нам!», - заявила женщина.
Президент пообещал поговорить с губернатором Красноярского края Александром Уссом и решить эту проблему.
Общество,Видео,Александр Усс,Владимир Путин,Генпрокуратура РФ,Лесосибирск,
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