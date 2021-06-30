Подмосковье избежит QR-кодов для транспорта при хороших темпах вакцинации

"Мы рассматривали такую возможность [введения QR-кодов в общественном транспорте - прим. ТАСС], но при вакцинации мы очень постараемся не доставлять дополнительных хлопот нашим жителям", - сказал Воробьев.
"И QR-коды у нас готовы, и в определенных местах они используются, но мы стараемся очень аккуратно убеждать людей пройти вакцинацию, быть аккуратными в общественном транспорте, защищать себя, и чем дальше, тем больше мы видим, что до наших жителей это доходит. <...> Надеюсь, мы переломили эти сомнения, и теперь все прекрасно видят: тех, кто привит, у нас на койках, может, 2-3%, а тяжелых практически нет, единичные исключения. Поэтому вакцина спасает людей, спасибо нашим ученым", - добавил губернатор.