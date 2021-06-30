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В Подмосковье не будут вводить QR-коды в транспорте при хороших темпах вакцинации

ТАССиещё 7
25 минут назад
Власти Московской области при сохранении хороших темпов вакцинации населения от коронавируса не будут вводить ограничения на проезд в общественном транспорте региона только для владельцев QR-кодов, подтверждающих защиту от COVID-19. Об этом заявил в среду губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия-24".
Подмосковье избежит QR-кодов для транспорта при хороших темпах вакцинации
Фото: ТАССТАСС
"Мы рассматривали такую возможность [введения QR-кодов в общественном транспорте - прим. ТАСС], но при вакцинации мы очень постараемся не доставлять дополнительных хлопот нашим жителям", - сказал Воробьев.
При этом он отметил, что при введении тех или иных ограничений власти руководствуются приростом выявленных случаев заражения коронавирусом и оценками угрозы распространения инфекции среди населения.
"И QR-коды у нас готовы, и в определенных местах они используются, но мы стараемся очень аккуратно убеждать людей пройти вакцинацию, быть аккуратными в общественном транспорте, защищать себя, и чем дальше, тем больше мы видим, что до наших жителей это доходит. <...> Надеюсь, мы переломили эти сомнения, и теперь все прекрасно видят: тех, кто привит, у нас на койках, может, 2-3%, а тяжелых практически нет, единичные исключения. Поэтому вакцина спасает людей, спасибо нашим ученым", - добавил губернатор.
Ранее Минздрав Подмосковья сообщил, что в Московской области вакцинацию против коронавируса прошли уже 1,5 млн человек.
Общество,Андрей Воробьев,Минздрав РФ,Правительство московской области,ИТАР-ТАСС,Московская Область,
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