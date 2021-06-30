В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В Крыму привьют всех сотрудников гостиниц

Lenta.ruиещё 3
1 час назад
Все сотрудники гостиниц и санаториев Крыма пройдут вакцинацию. Об этом заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, передает РИА Новости со ссылкой
Привить 100%: Крым решился на новый шаг против COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Так, он отметил, что в регионе планируют привить 100 процентов сотрудников санаторно-курортной отрасли.
«В рамках централизованной вакцинации уже привито более десяти тысяч сотрудников санаториев и гостиниц. Мы будем усиливать работу и настаивать на стопроцентной вакцинации», — сказал Волченко.
По его словам, особое внимание будет уделяться вакцинированию на данный момент сотрудников турсферы в Алуште и Ялте. Кроме того, министр назвал безопасность главным показателем успешности сезона в этом году.
Ранее в июне стало известно, что власти Крыма готовы на полное закрытие региона для туристов ради снижения числа заражений коронавирусом на полуострове. Глава республики отметил, что жесткие ограничения могут быть введены при условии, если динамика новых случаев COVID-19 не улучшится.
Общество,Вадим Волченко,РИА Новости,Республика Крым,
121
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители