Привить 100%: Крым решился на новый шаг против COVID

Все сотрудники гостиниц и санаториев Крыма пройдут вакцинацию. Об этом заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко , передает РИА Новости со ссылкой

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Так, он отметил, что в регионе планируют привить 100 процентов сотрудников санаторно-курортной отрасли.

«В рамках централизованной вакцинации уже привито более десяти тысяч сотрудников санаториев и гостиниц. Мы будем усиливать работу и настаивать на стопроцентной вакцинации», — сказал Волченко.

По его словам, особое внимание будет уделяться вакцинированию на данный момент сотрудников турсферы в Алуште и Ялте. Кроме того, министр назвал безопасность главным показателем успешности сезона в этом году.