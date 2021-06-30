"Придется делать новые вакцины": Вирусолог обратился к россиянам

Доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов рассказал о последствиях медленной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости".

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, существует определенная скорость, с которой возникают мутированные варианты коронавируса. Она намного медленнее, чем для вируса гриппа, но все равно имеет место быть.

"Если мы будем такими темпами, как мы делаем, сейчас вакцинироваться от коронавируса в России, то вирус в эволюции обгонит нашу скорость вакцинации и тогда возникнет селективная среда", - объяснил специалист.

Он добавил, что при вакцинации 20-30% населения страны как раз и появляется такая селективная среда для возникновения новых вариантов вируса.

"Мы сможем получить с большой долей вероятности варианты, которые гораздо более устойчивы к вакцинам. А раз мы получим такие варианты – извините, придется делать новые вакцины", - заявил ученый.