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Вирусолог предупредил о последствиях медленного темпа вакцинации

Газета.Ru
12 минут назад
Доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов рассказал о последствиях медленной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Придется делать новые вакцины": Вирусолог обратился к россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его словам, существует определенная скорость, с которой возникают мутированные варианты коронавируса. Она намного медленнее, чем для вируса гриппа, но все равно имеет место быть.
"Если мы будем такими темпами, как мы делаем, сейчас вакцинироваться от коронавируса в России, то вирус в эволюции обгонит нашу скорость вакцинации и тогда возникнет селективная среда", - объяснил специалист.
Он добавил, что при вакцинации 20-30% населения страны как раз и появляется такая селективная среда для возникновения новых вариантов вируса.
"Мы сможем получить с большой долей вероятности варианты, которые гораздо более устойчивы к вакцинам. А раз мы получим такие варианты – извините, придется делать новые вакцины", - заявил ученый.
Ранее стало известно, что первую дозу вакцины от коронавируса получили больше 21 млн россиян.
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