Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе прокомментировала слухи о возможном закрытии Турции для россиян. Как пишет НСН, такие переговоры даже не ведутся.

Она напомнила, что недавно в СМИ появилась информация о том, что зарубежные страны могут закрыть границы для россиян, если в них произойдёт вспышка коронавируса. По словам Ломидзе, это «откровенное передёргивание».

Любая страна может закрыться в любой момент, из этого сделали вывод, что закроется Турция. То, что было растираживано СМИ, это наведение паники, — сказала представитель АТОР.

По её словам, на текущий день россияне вынуждены существовать в нестабильной обстановке и сообщения о закрытии границ с другими странами, когда нет никаких предпосылок, также могут повлиять на их состояние.

Пока страна ничего не сказала, не обозначила никаких намерений, никаких переговоров на эту тему не ведёт, создавать панику — это просто безответственно, — добавила Ломидзе.