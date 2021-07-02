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Привитые китайской вакциной россияне столкнулись с проблемами

Ura.Ruиещё 1
20 минут назад
Более пяти тысяч россиян-участников испытаний китайской вакцины «Ковиденция» не включены в перечень вакцинированных. Из-за этого они не могут получить услуги в МФЦ, попасть на плановую госпитализацию или зайти в кафе.
Привитые китайской вакциной россияне столкнулись с проблемами
Фото:  Александр Кулаковский © URA.RU Александр Кулаковский © URA.RU
«Российские добровольцы остались без официального признания и регистрации факта их вакцинации. Вопрос стал особенно актуальным после того, как в ряде регионов ввели требования по обязательной вакцинации, а в Москве — еще и QR-коды», — передает «Коммерсант» слова координатора исследования научного сотрудника ЦКБ РАН Олега Тюрина.
В испытании принимает участие 5,4 тысячи человек из Санкт-Петербурга и Москвы. Добровольцам не платят, но оформляют страховку на случай, если человек заболеет коронавирусом в течение 12 месяцев. Не признают китайскую вакцину и работодатели. Некоторым сотрудникам «приказывают» вакцинироваться официально зарегистрированным на территории РФ препаратов.
В Минздраве журналистам пояснили, что «Ковиденция» пока не зарегистрирована на территории страны. В связи с этим гражданам не могут быть выданы сертификаты о вакцинации.
Ранее в Роспотребнадзоре назвали основные правила вакцинации против коронавируса. В ведомстве отметили, что полноценный иммунитет возникает на 35—42-й день после прививки, пишут «Невские новости». До этого момента стоит соблюдать меры предосторожности, уточняет «Ридус».
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