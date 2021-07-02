Привитые китайской вакциной россияне столкнулись с проблемами

Более пяти тысяч россиян-участников испытаний китайской вакцины «Ковиденция» не включены в перечень вакцинированных. Из-за этого они не могут получить услуги в МФЦ, попасть на плановую госпитализацию или зайти в кафе.

В испытании принимает участие 5,4 тысячи человек из Санкт-Петербурга и Москвы. Добровольцам не платят, но оформляют страховку на случай, если человек заболеет коронавирусом в течение 12 месяцев. Не признают китайскую вакцину и работодатели. Некоторым сотрудникам «приказывают» вакцинироваться официально зарегистрированным на территории РФ препаратов.