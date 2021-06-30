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Крым побил антирекорд по заболеваемости коронавирусом

Алиса Селезнёва
45 минут назад
За сутки в Крыму зарегистрировано 294 случая новой коронавирусной инфекции. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявил глава республики Сергей Аксенов.
Крым побил антирекорд по заболеваемости COVID
Фото: ТАССТАСС
«Из общего количества заболевших 225 выявлены при обращении за медицинской помощью, 67 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за рубежа», - пояснил он.
Аксенов призвал жителей и гостей Крыма соблюдать масочный режим, не посещать общественные места без острой необходимости и соблюдать социальную дистанцию.
«При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии»», - попросил глава региона.
По информации Минздрава Крыма, накануне было зафиксировано 282 случая заражения, от коронавируса умерли семь пациентов, сообщает РИА Новости Крым.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил, что с 1 июля курорты региона будут принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста, либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. А уже с 1 августа отели смогут заселять туристов «только с сертификатом о вакцинации». При этом в правительстве Крыма заявили об отсутствии планов вводить дополнительные ограничения на въезд туристов в регион, как сделал Краснодарский край.
Общество,Вениамин Кондратьев,Сергей Аксенов,РИА Новости,Республика Крым,
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