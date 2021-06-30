Крым побил антирекорд по заболеваемости COVID

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
объявил, что с 1 июля курорты региона будут принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста, либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. А уже с 1 августа отели смогут заселять туристов «только с сертификатом о вакцинации». При этом в правительстве Крыма заявили об отсутствии планов вводить дополнительные ограничения на въезд туристов в регион, как сделал Краснодарский край.