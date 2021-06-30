«Руки коротки»: Эксперт предположил, сможет ли ФАС снизить цены на ПЦР-тесты

По причине начала сезона отпусков, а также введения ограничительных мер в регионах увеличился спрос на ПЦР-тесты. Множество медицинских учреждений воспользовалось ажиотажем и подняло цены на анализы. Помимо этого, увеличились сроки ожидания результатов, что тоже выступает предметом возмущения граждан.
Федеральная антимонопольная служба запустили проверку в отношении медорганизаций и лабораторий. Хотя изменить ситуацию у ведомства вряд ли получится: как отметил в эфире радио "Комсомольская правда"
глава правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин
, ФАС не удастся повлиять на деятельность недобросовестных организаций.
«У ФАС в действительности руки коротки, поэтому оказать влияние на цену ПЦР-тестов и анализов на антитела к COVID-19 у ведомства не получит»,- считает эксперт.
Он также добавил, что компании, которые предоставляют такого рода услуги, не являются монополистами: они вынуждены играть по правилам рынка и конкурировать между собой.
Кроме этого, Янин согласился с тем, что компании решили увеличить прибыли, воспользовавшись большим спросом, но в законах страны, полагает он, просто отсутствуют необходимые инструменты для борьбы с этим явлением.