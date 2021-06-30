«Руки коротки»: Эксперт предположил, сможет ли ФАС снизить цены на ПЦР-тесты

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По причине начала сезона отпусков, а также введения ограничительных мер в регионах увеличился спрос на ПЦР-тесты. Множество медицинских учреждений воспользовалось ажиотажем и подняло цены на анализы. Помимо этого, увеличились сроки ожидания результатов, что тоже выступает предметом возмущения граждан.

«У ФАС в действительности руки коротки, поэтому оказать влияние на цену ПЦР-тестов и анализов на антитела к COVID-19 у ведомства не получит»,- считает эксперт.

Он также добавил, что компании, которые предоставляют такого рода услуги, не являются монополистами: они вынуждены играть по правилам рынка и конкурировать между собой.