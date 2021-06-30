В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

«Руки коротки»: Эксперт предположил, сможет ли ФАС снизить цены на ПЦР-тесты

Елена Прошина
43 минуты назад
В России резко подскочили цены на ПЦР-тесты. Люди выказывают жалобы, но Федеральная антимонопольная служба России (ФАС), как считают эксперты, вряд ли сможет как-то изменить ситуацию.
«Руки коротки»: Эксперт предположил, сможет ли ФАС снизить цены на ПЦР-тесты
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По причине начала сезона отпусков, а также введения ограничительных мер в регионах увеличился спрос на ПЦР-тесты. Множество медицинских учреждений воспользовалось ажиотажем и подняло цены на анализы. Помимо этого, увеличились сроки ожидания результатов, что тоже выступает предметом возмущения граждан.
Федеральная антимонопольная служба запустили проверку в отношении медорганизаций и лабораторий. Хотя изменить ситуацию у ведомства вряд ли получится: как отметил в эфире радио "Комсомольская правда" глава правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин, ФАС не удастся повлиять на деятельность недобросовестных организаций.
«У ФАС в действительности руки коротки, поэтому оказать влияние на цену ПЦР-тестов и анализов на антитела к COVID-19 у ведомства не получит»,- считает эксперт.
Он также добавил, что компании, которые предоставляют такого рода услуги, не являются монополистами: они вынуждены играть по правилам рынка и конкурировать между собой.
Кроме этого, Янин согласился с тем, что компании решили увеличить прибыли, воспользовавшись большим спросом, но в законах страны, полагает он, просто отсутствуют необходимые инструменты для борьбы с этим явлением.
Общество,Дмитрий Янин,ФАС,Комсомольская правда,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители