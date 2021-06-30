Минздрав перечислил условия "экстренной" вакцинации

"Экстренная" вакцинация против новой коронавирусной инфекции будет проводиться в России
до момента достижения коллективного иммунитета, уровень которого должен составить не менее 60% взрослого населения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на временные методические рекомендации Минздрава о вакцинации населения от COVID-19. "Вакцинация и повторная вакцинация граждан, в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), разделяется на "рутинную" и "экстренную". До достижения уровня коллективного иммунитета населения проводить вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19 по эпидемическим показаниям после шести месяцев после перенесенного заболевания (в том числе у ранее вакцинированных лиц) или после шести месяцев после предыдущей первичной вакцинации ("экстренная" вакцинация)", - говорится в сообщении. Отмечается, что после достижения указанного целевого показателя уровня коллективного иммунитета необходимо осуществить переход на "рутинную" вакцинацию в плановом режиме через 12 месяцев после перенесенного заболевания, вакцинации или ревакцинации против новой коронавируса. Однако при этом у гражданина сохраняется право по его желанию пройти вакцинацию или повторную вакцинацию через шесть месяцев после перенесенного заболевания или вакцинации, подчеркивается в рекомендациях. Ранее в пресс-службе Министерства здравоохранения России
заявили о том, что в стране началась повторная вакцинация против COVID-19 и вакцинация переболевших. Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций
и получил название "Спутник V". Впоследствии были зарегистрированы вакцины "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт".