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Россияне стали чаще пользоваться самокатами

News.ru
31 минуту назад
Количество поездок на арендованных самокатах по всей России многократно увеличилось. Об этом пишет в своём исследовании Райффайзенбанк.
Россияне стали чаще пользоваться самокатами
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru
Общее количество поездок в Москве увеличилось в восемь раз, тогда как по всей стране динамика показала 30-кратный рост.
Более 16 тысяч раз клиенты воспользовались системой краткосрочной аренды самокатов. Эксперты пришли к таким данным после исследования активности по кредитным картам в мае и июне 2020 и 2021 годов, отмечается в сообщении.
Также увеличение спроса на самокаты и электросамокаты привело к тому, что по сравнению с прошлогодними показателями средняя стоимость одной поездки уменьшилась до 200 рублей в Москве и до 190 рублей в регионах.
Ранее в МВД рассказали, как выросло число ДТП с самокатами. Количество дорожных происшествий с участием электросамокатов с января по май по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросло на 195%.
Общество,Райффайзенбанк Австрия,МВД,Москва,Россия,
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