Россияне стали чаще пользоваться самокатами

Более 16 тысяч раз клиенты воспользовались системой краткосрочной аренды самокатов. Эксперты пришли к таким данным после исследования активности по кредитным картам в мае и июне 2020 и 2021 годов, отмечается в сообщении.

Также увеличение спроса на самокаты и электросамокаты привело к тому, что по сравнению с прошлогодними показателями средняя стоимость одной поездки уменьшилась до 200 рублей в Москве и до 190 рублей в регионах.