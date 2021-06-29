Опасен для детей: РАН об индийском штамме COVID

Он уточнил, что сейчас в Европе активно циркулируют два вида этого штамма — «дельта» и «дельта плюс».
По словам специалиста, РАН сейчас тщательно изучает индийский штамм коронавируса.
«Можно сказать, что этот штамм достаточно контагиозен, он обладает большим коэффициентом контагиозности, чем «уханьский» штамм», — сказал вице-президент академии.
Примерно 90 процентов новых случаев заражения коронавирусом в России
приходится на индийский штамм, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, штамм, который вызывает COVID-19, мутирует.
«В настоящее время необходимо вакцинироваться, как во всех инструктивных документах Минздрава сейчас написано, — и написано совершенно правильно, — каждые полгода», — сказал он на пресс-конференции.
Гинцбург заявил, что для защиты от коронавируса необходимо поддерживать высокие титры антител, которые его нейтрализуют. Это значит, что прививаться необходимо даже тем, кто уже переболел.
«Если мы в течение двух, трёх, четырёх месяцев сможем провакцинировать — а мы должны это сделать — большую часть нашего населения, порядка 70%, тогда мы будем защищены от этого возбудителя, и те неудобства, связанные с ограничениями, с ношением масок, перчаток, с невозможностью посещения массовых мероприятий, ресторанов и прочее, останутся, я надеюсь, в прошлом», — подчеркнул он.
Всемирная организация здравоохранения
внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список «вызывающих озабоченность»: штаммы альфа — так называемый британский, бета — южноафриканский, гамма — бразильский и дельта — индийский (который продолжает мутировать).
Новый обнаруженный в Москве штамм коронавируса, который назвали «дельта» или индийский, выявили почти у 90 процентов вновь инфицированных, он действует агрессивнее и быстрее распространяется, чем уханьский штамм, заявил мэр Москвы Сергей Собянин
. Об этом в пятницу сообщает ТАСС.
По его словам, для защиты от мутировавшего штамма коронавируса уровень антител у человека должен быть вдвое выше, чем к уханьскому штамму.
«Последние данные, которые мы получили, — 89,3 процента заболевших [в Москве] заболели коронавирусом мутированным, так называемая дельта, это индийский штамм. Он оказался более агрессивным, быстрее распространяется, и самое неприятное: для того чтобы противостоять человеку ему, его иммунный статус, количество антител, должен быть почти в два раза выше, чем к уханьскому вирусу», — сказал Собянин в интервью Первому каналу.
В четверг мэр столицы сообщил, что новая мутация коронавируса значительно осложняет борьбу с эпидемией. На заседании президиума Координационного совета при кабмине по борьбе с COVID-19 он заявил, что ситуация в мегаполисе стремительно ухудшается. По его словам, динамика распространения коронавируса в Москве неожиданна для властей, так как свыше 60 процентов горожан имеет иммунитет.
Эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» при защите от штамма «дельта» (индийского) снижается в 2,6 раза по сравнению с работой препарата против других мутаций. Об этом рассказал замглавы центра им. Гамалеи Денис Логунов
, передаёт ТАСС.
Мы видим, что в отношении штамма «дельта» есть незначительное снижение активности сывороток — это примерно 2,6 раза в отношении «Спутника V», — сказал он.
По его словам, защита иностранных препаратов при контакте с новой мутацией снижается в 3–5 раз. При этом он не уточнил, о каких медикаментах идёт речь. В связи с этим эксперт отметил, что разработчики «Спутника V» с оптимизмом смотрят на эффективность, которую вакцина имеет против нового штамма.
Падение есть, но падение незначительно, — сказал он.
Логунов добавил, что эффективность «Спутника V» к штамму «дельта» составляет порядка 90%. По его словам, разработчики не занижают цифры и смотрят на электронные системы, собирающие данные, — ЕМИАС и ЕГИСЗ.
По этой информации, даже в отношении индийского штамма эффективность вакцины «Спутник» продолжает сохраняться порядка 90%. <...> Эффективность мы сейчас оцениваем по разным параметрам, [она] сохраняется выше 90%, — отметил он.
Однако в России из-за низкого количества получивших вакцину людей создаются условия для мутации вируса, заключил эксперт.
Ранее замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко рассказала, что российские врачи впервые выявили заражение штаммом коронавируса «дельта плюс». По её словам, такой штамм в единичных случаях фиксировали в Великобритании, Соединённых Штатах и некоторых других странах. Кроме того, в Индии нашли около 40 случаев заражения, что незначительно на фоне общих показателей.