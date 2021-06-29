Опасен для детей: РАН об индийском штамме COVID

Он уточнил, что сейчас в Европе активно циркулируют два вида этого штамма — «дельта» и «дельта плюс».

По словам специалиста, РАН сейчас тщательно изучает индийский штамм коронавируса.

«Можно сказать, что этот штамм достаточно контагиозен, он обладает большим коэффициентом контагиозности, чем «уханьский» штамм», — сказал вице-президент академии.

Примерно 90 процентов новых случаев заражения коронавирусом в России приходится на индийский штамм, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург . Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, штамм, который вызывает COVID-19, мутирует.

«В настоящее время необходимо вакцинироваться, как во всех инструктивных документах Минздрава сейчас написано, — и написано совершенно правильно, — каждые полгода», — сказал он на пресс-конференции.

Гинцбург заявил, что для защиты от коронавируса необходимо поддерживать высокие титры антител, которые его нейтрализуют. Это значит, что прививаться необходимо даже тем, кто уже переболел.

«Если мы в течение двух, трёх, четырёх месяцев сможем провакцинировать — а мы должны это сделать — большую часть нашего населения, порядка 70%, тогда мы будем защищены от этого возбудителя, и те неудобства, связанные с ограничениями, с ношением масок, перчаток, с невозможностью посещения массовых мероприятий, ресторанов и прочее, останутся, я надеюсь, в прошлом», — подчеркнул он.

Всемирная организация здравоохранения внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список «вызывающих озабоченность»: штаммы альфа — так называемый британский, бета — южноафриканский, гамма — бразильский и дельта — индийский (который продолжает мутировать).

Новый обнаруженный в Москве штамм коронавируса, который назвали «дельта» или индийский, выявили почти у 90 процентов вновь инфицированных, он действует агрессивнее и быстрее распространяется, чем уханьский штамм, заявил мэр Москвы Сергей Собянин . Об этом в пятницу сообщает ТАСС.

По его словам, для защиты от мутировавшего штамма коронавируса уровень антител у человека должен быть вдвое выше, чем к уханьскому штамму.

«Последние данные, которые мы получили, — 89,3 процента заболевших [в Москве] заболели коронавирусом мутированным, так называемая дельта, это индийский штамм. Он оказался более агрессивным, быстрее распространяется, и самое неприятное: для того чтобы противостоять человеку ему, его иммунный статус, количество антител, должен быть почти в два раза выше, чем к уханьскому вирусу», — сказал Собянин в интервью Первому каналу.

В четверг мэр столицы сообщил, что новая мутация коронавируса значительно осложняет борьбу с эпидемией. На заседании президиума Координационного совета при кабмине по борьбе с COVID-19 он заявил, что ситуация в мегаполисе стремительно ухудшается. По его словам, динамика распространения коронавируса в Москве неожиданна для властей, так как свыше 60 процентов горожан имеет иммунитет.

Эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» при защите от штамма «дельта» (индийского) снижается в 2,6 раза по сравнению с работой препарата против других мутаций. Об этом рассказал замглавы центра им. Гамалеи Денис Логунов , передаёт ТАСС.

Мы видим, что в отношении штамма «дельта» есть незначительное снижение активности сывороток — это примерно 2,6 раза в отношении «Спутника V», — сказал он.

По его словам, защита иностранных препаратов при контакте с новой мутацией снижается в 3–5 раз. При этом он не уточнил, о каких медикаментах идёт речь. В связи с этим эксперт отметил, что разработчики «Спутника V» с оптимизмом смотрят на эффективность, которую вакцина имеет против нового штамма.

Падение есть, но падение незначительно, — сказал он.

Логунов добавил, что эффективность «Спутника V» к штамму «дельта» составляет порядка 90%. По его словам, разработчики не занижают цифры и смотрят на электронные системы, собирающие данные, — ЕМИАС и ЕГИСЗ.

По этой информации, даже в отношении индийского штамма эффективность вакцины «Спутник» продолжает сохраняться порядка 90%. <...> Эффективность мы сейчас оцениваем по разным параметрам, [она] сохраняется выше 90%, — отметил он.

Однако в России из-за низкого количества получивших вакцину людей создаются условия для мутации вируса, заключил эксперт.