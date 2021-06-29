Умер режиссер Александр Воропаев

Воропаев известен как режиссер-постановщик игровых фильмов "На краю бездны", "Место под солнцем", "Лучшая дорога нашей жизни", "Василиса Мелентьева", "На пороге", "Не забудь оглянуться", "Клан", а также документальных кинокартин "Страна аланов", "Святого Георгия слово".