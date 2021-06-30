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Минздрав не разрешил прививать беременных от коронавируса

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
2 часа назад
Министерство здравоохранения России не разрешило прививать беременных женщин от коронавируса, сообщил газете ВЗГЛЯД источник в медицинских кругах.
Минздрав отказался вакцинировать беременных
Фото: ТАССТАСС
«Министерство здравоохранения разослало в регионы временные методические рекомендации о вакцинации населения против COVID-19 (от 29.06.2021)», – рассказал источник.
В этих рекомендациях для всех зарегистрированных в России вакцин беременность и грудное вскармливание указаны как противопоказания для прививки.
Также не разрешено прививать детей до 18 лет.
На прошлой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что эксперты рекомендовали разрешить беременным прививаться «Спутником V». В то же время сотрудник Института имени Гамалеи доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что прививку от коронавируса можно сделать уже со второго триместра беременности. При этом кормящим матерям рекомендовали не использовать «Спутник V».
Общество,Анатолий Альтштейн,Михаил Мурашко,Минздрав РФ,Деловая газета "Взгляд",
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