За подделку и сбыт сертификата о вакцинации преступник может получить наказание до двух лет лишения свободы, а за покупку и хранение документа предусмотрена ответственность - до одного года тюрьмы. Об этом напомнил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас

"За незаконные операции с сертификатами о проведенной вакцинации от COVID-19 физических лиц можно привлекать по 327 статье Уголовного кодекса РФ. Статья устанавливает ответственность за подделку и сбыт официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, - до двух лет лишения свободы. За приобретение, хранение, перевозку в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, - до одного года лишения свободы", - сказал он.

Сенатор пояснил, что сертификат о проведенной вакцинации от COVID-19 "является документом, предоставляющим определенное право, он позволяет преодолеть отдельные ограничения, установленные нормативными актами, как например допуск на работу, доступ в отельные общественные места".

Клишас подчеркнул, что гражданин, приобретающий заведомо поддельный сертификат о проведенной вакцинации от COVID-19, сразу подлежит привлечению к уголовной ответственности вне зависимости от того, использовал он документ или нет.

Для юридических лиц подделка и (или) сбыт сертификата о проведенной вакцинации от COVID-19 влечет наложение административного штрафа в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей с конфискацией средств совершения правонарушения, а за повторное нарушение - штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей также с конфискацией.

На самой известной в России даркнет-площадке по торговле наркотиками выставили на продажу поддельные сертификаты вакцинации от коронавируса. Как обнаружила «Лента.ру», изучив товары подпольного маркетплейса, их стоимость варьируется от 3 тысяч до 60 тысяч рублей.

За три тысячи рублей авторы объявлений обещают изготовить бумажную справку, которую покупатель якобы сможет предъявить на работе. Во столько же на площадке оценивают поддельные справки о наличии антител и об отрицательных результатах ПЦР-теста. При этом авторы объявлений уточняют, что их документы не пройдут проверку подлинности.

В 15 тысяч рублей оценивается сертификат, который, как утверждают продавцы, оформляется официально. Они заверяют, что при покупке документа покупатель получит подтверждение вакцинации на портале госуслуг.

В другом объявлении электронный сертификат о сделанных прививках оценили в 60 тысяч рублей. «Все делается официально через наше медучреждение!» — заверяют продавцы. По их словам, подтверждение второй дозы покупатель получит только через 21 день после первой — именно столько в действительности должно пройти между этапами вакцинации. При этом авторы некоторых объявлений утверждают, что их покупатели получат полное подтверждение в своем аккаунте на госуслугах через несколько суток после покупки.

В чатах, где продают нелегальные услуги, можно приобрести настоящий сертификат о вакцинации от коронавируса. При этом в случае покупки такового в федеральный регистр привитых будет внесена соответствующая информация, а сам укол вакцины делать не придется. Работу черного рынка сертификатов о вакцинации описало издание Baza.

О своем желании купить сертификат достаточно написать в соответствующем Telegram-чате, где торгуют поддельными и настоящими справками. На запрос отвечают продавцы, готовые предоставить услугу.

Для виртуальной вакцинации нужно предоставить свои паспортные данные и номер СНИЛС. Потребуется также подтвержденный аккаунт на портале госуслуг. К фейковой вакцине можно получить и физический сертификат с нужными печатями.

«Как и в случае с настоящей прививкой, процедура "лжевакцинации" занимает 21 день — через столько времени у покупателя появляются отметки об обеих вакцинациях на его личной странице в госуслугах», — уточняет издание.

При этом уже на следующий день после покупки сертификата в личном кабинете на сайте госуслуг появится дневник наблюдений с отмеченной там первой инъекцией российской вакцины «Спутник V», а предоставивший услугу продавец пришлет в подтверждение скрин из федерального регистра вакцинированных.

Стоимость такой услуги составляет в среднем от 10 до 20 тысяч рублей.

Поскольку все дозы вакцин пронумерованы, ампулу с купленной на черном рынке вакциной утилизируют, будто кто-то действительно сделал эту прививку.

Ирина Волк. Трое подозреваемых в изготовлении и торговле поддельными сертификатами о вакцинации стоимостью четыре-пять тысяч рублей задержаны столичными полицейскими. Возбуждены три уголовных дела о подделке, изготовлении и обороте поддельных документов, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МВД России

По ее словам, трое задержанных организовали изготовление и сбыт поддельных сертификатов о вакцинации против COVID-19. Они принимали заказы через интернет-магазин и доставляли документы курьером. Стоимость справки зависела от срока изготовления и составляла от четырех до пяти тысяч рублей.

Первым на Мичуринском проспекте задержали курьера в процессе доставки поддельной справки заказчику. Затем 19-летнего менеджера, который передавал справки курьерам для доставки покупателям. А потом задержали 23-летнего изготовителя документов, который заполнял бланки, ставил штампы и печати медучреждений. Во время обыска в офисе преступной группы на Электродной улице полицейские изъяли бланки, штампы с наименованиями вакцин и более 60 печатей медорганизаций. По мнению полицейских, у задержанных могли быть сообщники и старший организатор, поэтому розыск подельников преступной группы продолжается.

Полиция Москвы выявила и пресекла продажу фиктивных медицинских документов - часть из них была предназначена для освобождения от вакцинации от коронавируса. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

«Сотрудники в ходе проверочной закупки приобрели справку о наличии противопоказаний от прививок, якобы выданную врачом-аллергологом одной из поликлиник столицы. Задержанная гражданка пояснила, что работает курьером. При доставлении ее в отдел полиции она попыталась удалить фрагмент переписки в мессенджере на мобильном телефоне», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.