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РЖД переформатирует дорожное питание

Праймиещё 2
1 час назад
РЖД разрабатывает зонтичный бренд Rail Food, под которым соберет все точки питания в поездах, на вокзалах и станциях, с тем, чтобы потом продавать франшизу сторонним организациям.
РЖД переформатирует дорожное питание
Фото: © РИА Новости. Дмитрий Коробейников© РИА Новости. Дмитрий Коробейников
"Федеральная пассажирская компания" (дочка РЖД) уже разместила тендер на поиск организации, которая будет внедрять новую концепцию общепита.
В дальнейшем ФПК планирует продавать франшизу, пишут "Ведомости" со ссылкой на свои источники.
Новая концепция подразумевает редизайн вагонов-ресторанов, Они будут теперь называться вагоны-бистро, их переформатируют, придумают новые формы для официантов. Кроме того будет стандартизирована продукция.
"По новой концепции в вагон-бистро будут загружаться стерильные контейнеры с блюдами, приготовленными опытными поварами в стационарных условиях, на фабриках-кухнях владельца франшизы", — пишет издание со ссылкой на представителя ФПК.
Средний чек для пассажиров будет стоить 600 рублей.
В ФПК объясняют необходимость создания нового бренда нерентабельностью вагонов-ресторанов и недовольством пассажиров сервисом и ценами.
Общество,Федеральная пассажирская компания,РЖД,Ведомости,
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