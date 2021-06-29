РЖД переформатирует дорожное питание

В дальнейшем ФПК планирует продавать франшизу, пишут "Ведомости" со ссылкой на свои источники.

Новая концепция подразумевает редизайн вагонов-ресторанов, Они будут теперь называться вагоны-бистро, их переформатируют, придумают новые формы для официантов. Кроме того будет стандартизирована продукция.