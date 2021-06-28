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Еще четыре региона России объявили обязательную вакцинацию

Газета.Ruиещё 2
42 минуты назад
Карелия, Псковская, Тамбовская и Курская области в понедельник, 28 июня, объявили о введении обязательной вакцинации для некоторых категорий населения.
Еще четыре региона объявили обязательную вакцинацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В Республике Карелия распоряжение подписала руководитель регионального Роспотребнадзора Людмила Котович. Она отмечает, что регионе регистрируют превышенный вдвое ежесуточный относительный показатель заболеваемости на 100 тыс. населения.
В Псковской области обязательную вакцинацию 60% работников госучреждений, сферы обслуживания и культуры намерены первично провести до 23 июля, а полноценную, двухкомпонентную вакцинацию обещают закончить до 13 августа.
В Тамбовской области о необходимости обязательной вакцинации заявил главный санитарный врач региона, Владимир Агафонов. Здесь также планируют завершить вакцинацию некоторых категорий населения до середины августа.
В Курской области с предложением ввести обязательную вакцинацию на заседании областного правительства выступил замгубернатора Андрей Белостоцкий. Он считает, что каждые 10% вакцинированных дадут снижение госпитализированных в регионе сутки на 10–15%.
Ранее Минобрнауки порекомендовал подведомственным организациям провести вакцинацию до 25 августа.
Общество,Людмила Котович,Андрей Белостоцкий,Владимир Агафонов,Минобрнауки,Роспотребнадзор,Республика Карелия,Россия,
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