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За сутки в России выявили 20,6 тыс. случаев коронавируса

Деловая газета "Взгляд"иещё 5
32 минуты назад
За минувшие сутки в России выявили 20 616 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
20 616 новых случаев коронавируса выявили в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 20 616 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 12,2% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6209, Московской области – 2453, Санкт-Петербурге – 1374.
Всего в стране выявлено 5 493 557 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 984 037 человек, из них 14 697 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 652 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 134 545 человек.
Накануне, 28 июня, в России было выявлено 21 650 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 1034.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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