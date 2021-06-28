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В России выявили 21 650 заразившихся коронавирусом за сутки

ТАССиещё 9
1 час назад
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 650, до 5 472 941, сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
21 650 новых случаев коронавируса выявили за сутки в РФ
Фото: ТАССТАСС
В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,4%.
В частности, в Санкт-Петербурге выявили 1 335 заразившихся, в Нижегородской области - 332, в Бурятии - 309, в Брянской области - 303, в Крыму - 276.
Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, возросло до 369 708 - максимума с 20 февраля, следует из данных штаба.

Число выздоровевших и умерших

Число вылечившихся возросло на 12 626. Всего уже выздоровели 4 969 340 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 90,8% от общего числа заразившихся.
В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 304 пациентов в Санкт-Петербурге, 249 - в Воронежской области, 211 - в Архангельской области, 210 - в Свердловской области, 202 - в Омской области.
Число летальных исходов из-за коронавируса возросло на 611 против 599 днем ранее. Всего от инфекции умерли 133 893 пациента. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,45%, следует из данных штаба.
За сутки скончались 110 человек в Санкт-Петербурге, 23 в Республике Бурятия, 22 в Нижегородской области, 19 в Иркутской области, 17 в Свердловской области.
Общество,Нижегородская Область,Республика Бурятия,Брянская Область,Республика Крым,Санкт-Петербург,Россия,
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