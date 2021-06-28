21 650 новых случаев коронавируса выявили за сутки в РФ

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 650, до 5 472 941, сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,4%.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, возросло до 369 708 - максимума с 20 февраля, следует из данных штаба.

Число выздоровевших и умерших

Число вылечившихся возросло на 12 626. Всего уже выздоровели 4 969 340 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 90,8% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 304 пациентов в Санкт-Петербурге, 249 - в Воронежской области, 211 - в Архангельской области, 210 - в Свердловской области, 202 - в Омской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло на 611 против 599 днем ранее. Всего от инфекции умерли 133 893 пациента. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,45%, следует из данных штаба.